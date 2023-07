Un peu de fraîcheur, ça ne peut pas faire de mal. Image: LightRocket

Trop chaud? Ce camp de luxe en Antarctique va vous séduire

Ben quoi? On croyait que vous aviez trop chaud! Allez, venez, on vous embarque dans le froid polaire, où il n'y a rien. Sauf de la glace, beaucoup de manchots, quelques scientifiques et une poignée de riches touristes, prêts à débourser des centaines de milliers de francs pour un voyage inoubliable aux confins du globe.

Si, par ces jours de canicule, l'idée d'une plage de Sicile au sable brûlant ou d'une piscine tiédasse, gorgée de chlore et de touristes suintants, vous donne envie de vous donner le tour, peut-être les étendues blanches, calmes, vides et glacées de l'Antarctique vous feront-elles davantage fantasmer.

C'est le cas d'une poignée d'ultra-riches, capables de débourser des milliers de francs pour s'offrir le luxe de quelques jours sur la banquise. Frissons et glace pillée à gogo garantis.

Bienvenue en Antarctique, où les touristes sont accueillis par d'imposants glaciers, des colonies de manchots et... pas grand-chose d'autre. Getty Images AsiaPac

13 000 dollars la nuitée

En y mettant les moyens, pas de paquebot rouillé ou de traîneau instable. L'an dernier, le voyagiste de luxe britannique White Desert a ouvert son dernier camp en date sur le continent blanc, ayant pour thème l'exploration spatiale.

«Echo», le camp dernier de la société White Desert, sur le thème de l'espace.

Il faut accorder à ses créateurs que les petits dômes endormis du camp Echo, dispersés sur la glace, ont tout d'une base lunaire. Situés à une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres, non loin d'une colonie de manchots empereurs, ils ne sont accessibles qu'en jet privé. La comparaison avec un vol spatial n'est donc pas totalement exagérée: il faut compter sept heures de vol entre le camp de vacances et l'un des lieux d'excursion, le point le plus au sud de la Terre.

Quand ils ne contemplent pas le paysage polaire dans le confort et la chaleur de leur capsule tapissée de fourrure, les clients VIP sont invités à explorer le continent en avion, motoneige, camion ou ski. Et comme le froid, ça creuse, la journée se conclut par un repas gastronomique, concocté par les soins d'un chef privé.

Desserts servis dans des bols de glace antarctique et bar dans un igloo, de quoi nous faire rêver. image: white desert

Quant aux ingrédients nécessaires à la cuisine de ce dîner 5 étoiles, ils sont acheminés par avion d'Afrique du Sud. Le prix d'une simple canette de Coca-Cola revient à 36,80 dollars. Pas étonnant, donc, que ce camp soit le plus cher du monde, et qu'il compte parmi ses clients des amateurs de sensations fortes, des PDG ou encore des têtes couronnées.

«Nous avons eu l'aventurier Bear Grylls lors du même voyage qu'une princesse saoudienne, qui n'avait jamais vu de neige auparavant» Patrick Woodhead, directeur de White Desert, au Daily Telegraph.

Tarif de base: comptez 104 000 dollars, pour une semaine et par personne.

Un endroit comme nul autre sur Terre

Il faut bien cette somme, pour s'offrir les plaisirs de l'un des lieux les plus préservés et inhospitaliers de la planète. Notre septième continent, quasiment inhabitable et largement méconnu, demeure l'un des très rares du globe où il reste des endroits où les humains n'ont jamais posé les pieds. Une étude récente a révélé que près d'un tiers du continent est encore «vierge», sans aucune trace d'intervention humaine.

On dit que le craquement de la glace est le seul bruit au milieu de ce calme absolu. Image: Anadolu

Imaginez: 14,2 millions de kilomètres carrés (près de 1,5 fois la taille de l'Europe) de terres froides et sauvages, dans un silence accablant. Plus facilement comparable à la Lune qu'à un pays, l'Antarctique diffère de tout autre lieu géographique sur la planète: elle est considérée comme un bien commun mondial.

Croûte de glace ou lunaire? Getty Images AsiaPac

Ce paradis blanc sans foi ni loi se trouve en très mauvaise posture: l'Antarctique se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne mondiale. La banquise recule, avec des creux records enregistrés pour la deuxième année consécutive. D'où la soudaine bouffée du «tourisme de la dernière chance» chez les super-riches, et l'envie de profiter du lieu avant qu'il ne soit rayé de la carte.

Le boom de la croisière

Le tourisme en Antarctique, qui a commencé au compte-gouttes dans les années 1950, n'a pas cessé d'augmenter depuis. Voilà une quarantaine d'années qu'une poignée d'entreprises proposent aux plus aventureux des voyages maritimes et terrestres sur ces terres hostiles. Et bien que cette destination demeure exclusive et coûteuse, compte tenu de son éloignement et de la logistique impliquée, pas besoin de débourser 100 000 dollars pour en découvrir en les merveilles. L'option la moins dispendieuse reste la croisière.

A défaut de jet privé, la croisière demeure le moyen le plus «banal» de s'approcher de la banquise. Image: LightRocket

Moyennant quelques milliers de dollars, les amateurs de grand froid peuvent observer glaciers et colonies de manchots du haut de leur promontoire, voire même d'un jaccuzzi.

«C'est une fausse nature sauvage. La réalité est que c'est un endroit très occupé. C'est un peu hypocrite» Kevin Hughes, scientifique au British Antarctic Survey, au Telegraph.

Une expérience certes moins immersive que celle d'un camp perdu au milieu des terres. Car désormais, chaque été, une longue file d'attente de navires attendent leur tour pour se frayer une voie vers la côte. Au cours de la saison australe 2022-23, quelque 105 331 personnes ont vu l'Antarctique de leurs propres yeux. Et la tendance n'est pas près de s'inverser.

Admirer la banquise en maillot de bain, c'est possible.

Pas de traces... ou presque

Pour le moment, ces croisières sont passablement réglementées. Les navires transportant plus de 500 personnes ne sont pas autorisés à accoster et doivent se contenter de naviguer au large des côtes.

Les plus «chanceux» peuvent s'aventurer à l'intérieur des terres de glace. Image: LightRocket

Quant aux expéditions plus petites, les voyageurs sont soigneusement encadrés. Avant de pouvoir débarquer sur la terre ferme et se lancer dans des balades en raquette, ski de fond, kayak, paddle - ou même à pied - les participants sont contraints d'essuyer leurs chaussures. Il ne faut laisser aucune trace, et éviter absolument l'introduction d'espèces non indigènes dans cet environnement préservé.

Ce qui n'empêche pas l'empreinte écologique des croisières en Antarctique d'être très lourde: entre le vol en avion et le navire de croisière, on estime la production de carbone lors d'un voyage équivalente à la production d'un Européen moyen pendant un an.

Paradoxalement le changement climatique qui met en péril l'Antarctique rend le continent plus facile à visiter; la fonte des glaces de mer a prolongé la saison de croisière. Universal Images Group Editorial

Les voyagistes en roue libre

Le problème? L'Antarctique n'appartient à personne. Aucun gouvernement n'a le pouvoir de fixer des règles. A mesure que la banquise disparaît et que la popularité du lieu augmente, la gestion du tourisme devient donc franchement délicate.

Pour le moment, la pratique est auto-régulée et encadrée par les voyagistes eux-mêmes, grâce une association commerciale sur base volontaire, l'IAATO. Son but? Promouvoir «des voyages respectueux de l'environnement et responsables». Mais aussi, et surtout, faire des clients de futurs «ambassadeurs». Comment ça?

C'est en effet là que repose le principal argument marketing de ces voyages sur le fragile continent: le tourisme en Antarctique serait vital, car il sensibilise à l'urgence climatique. Une fois que les clients ont fait l'expérience directe de la vulnérabilité de ces terres sauvages, ils seraient plus enclins à mener une vie soucieuse de l'environnement.

«Nous avons des PDG et des personnes très influentes qui nous rendent visite. Et, si vous voulez protéger quelque chose, vous faites en sorte que les gens en tombent amoureux» Patrick Woodhead, directeur du camp de luxe de la société White Desert, au Daily Telegraph.

Un postulat qui n'a jamais été prouvé, malgré des recherches entreprises par des scientifiques en 2010.

Il n'existe pas encore de plafond annuel sur le nombre de touristes autorisés à se rendre en Antarctique. Image: Anadolu

Depuis sa mise en place, dans les années 90, le groupe de voyagistes de l'IAATO collaborent sereinement.

«Pour le moment, le système fonctionne toujours parce qu'il est dans l'intérêt des opérateurs de présenter un endroit aussi vierge et sauvage que possible» Daniela Liggett, professeure associée à l'Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande

Certains observateurs craignent toutefois que l'explosion du nombre de touristes ne pousse le système de tourisme actuel à un point de rupture. De quoi nous refroidir, peut-être, à l'idée d'acheter nos billets et de venir garnir les rangs des visiteurs toujours plus nombreux, lors du prochain été austral.