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En vacances en Sicile, ils découvrent 665 000 euros sur la plage

Une plage de rêve de Casuzze, en Sicile (photo d&#039;archive). C&#039;est ici que les membres de l&#039;équipage d&#039;un bateau ont jeté d&#039;épaisses liasses de billets à l&#039;eau.
Une plage de rêve de Casuzze, en Sicile (photo d'archive). C'est ici que les membres de l'équipage d'un bateau ont jeté d'épaisses liasses de billets à l'eau.Image: Imago

Des touristes découvrent des sacs de billets sur une plage de Sicile

Des vacanciers en Italie ont eu une drôle de surprise en Sicile: des liasses de billets se sont soudain mises à flotter dans la mer. Cette découverte serait liée à des activités criminelles.
03.08.2026, 11:3803.08.2026, 11:38
Un article de
t-online

En Sicile, des liasses de billets ont fait sensation sur la plage de Casuzze. Selon la radiotélévision italienne Rai et l'agence de presse Ansa, l'incident s'est produit mercredi sur ce littoral prisé des vacanciers.

Des agents des garde-côtes s'apprêtaient à contrôler un bateau à moteur qui dérivait de plus en plus vers la plage, faute de carburant. Lorsque les forces d'intervention se sont approchées, les occupants du bateau auraient jeté à la mer de nombreux paquets scellés de manière étanche. Des baigneurs curieux les ont ouverts et y ont découvert du liquide à l'intérieur.

Au total environ 665 000 euros (un peu moins de 620 000 francs) ont été retrouvés, répartis en différentes coupures, relate Ansa.

La police italienne ouvre une enquête

Une enquête a été ouverte contre trois membres de l'équipage. Le bateau et l'argent liquide ont été saisis et doivent désormais faire l'objet d'un examen plus approfondi. Selon les premières constatations des enquêteurs, rapportées par la Rai, cet argent pourrait provenir d'activités criminelles. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été apportée dans l'immédiat.

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La plage de Casuzze, à Marina di Ragusa, compte parmi les destinations les plus prisées de Sicile. Cette localité est connue d'un large public italien grâce à la série policière «Commissario Montalbano», diffusée depuis la fin des années 1990. De nombreuses scènes de la série ont été tournées à Marina di Ragusa. (trad. ysc)

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