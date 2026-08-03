Un tremblement de terre a secoué Le Caire lundi. Image: www.imago-images.de

Un rare séisme est survenu en Egypte

Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a été ressenti dans plusieurs régions égyptiennes ce lundi. Un phénomène inhabituel dans le pays.

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Un séisme de magnitude 5,6 a secoué l'est de l'Egypte lundi aux premières heures, selon l'institut national d'astronomie et de géophysique égyptien, sans faire de victimes selon les premiers bilans. Le tremblement de terre, qui a réveillé les journalistes de l'AFP au Caire, s'est produit à 03h00 locales (02h00 suisses), à une quarantaine de kilomètres au nord de Suez.

Il a également été ressenti par les habitants d'Alexandrie, sur la Méditerranée, ainsi que jusqu'à la frontière égyptienne avec la bande de Gaza. L'institut géologique américain USGS a lui évalué le séisme à 5,0.

Aucune victime n'a été recensée dans l'immédiat, d'après le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge égyptien, qui a appelé les habitants à se tenir éloignés des immeubles anciens et délabrés, nombreux dans les quartiers populaires d'Egypte.

Trois familles ont été évacuées d'un bâtiment sur le point de s'effondrer dans un quartier du nord du Caire, et un balcon s'est écroulé près de l'épicentre, à Suez.

Les secours en alerte «maximum»

Le ministre égyptien de la santé Khaled Abdel Ghaffar a ordonné la mise en place d'un plan d'urgence à travers le pays, au cas où de nouveaux dégâts devaient survenir, et demandé aux services de secours d'être à leur «niveau maximum de préparation». Les séismes puissants sont inhabituels en Egypte.

Le plus meurtrier de l'histoire moderne du pays remonte à octobre 1992, quand une secousse de magnitude 5,8 avait frappé Le Caire, tuant plus de 500 personnes et faisant des milliers de déplacés. (jzs/ats/afp)