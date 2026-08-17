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Ce projet de Virgin veut concurrencer les trains Eurostar

Feu vert pour Virgin qui veut concurrencer Eurostar.
Virgin veut lancer des trains concurrents à Eurostar (image d'archives).Image: Imago

Feu vert pour ce projet qui veut concurrencer Eurostar

Virgin franchit une nouvelle étape vers l'exploitation de trains dans le tunnel sous la manche. Des nouvelles liaisons entre Londres, Paris, Bruxelles ou encore Amsterdam pourraient voir le jour.
17.08.2026, 14:5317.08.2026, 14:53

Le régulateur britannique du rail (ORR) a annoncé lundi autoriser le groupe Virgin à accéder à partir de 2030 à la ligne à grande vitesse HS1, qui relie Londres au tunnel sous la Manche, nouvelle étape vers le lancement de trains concurrents à Eurostar.

«L'accord permettra à Virgin Trains d'exploiter jusqu'à 20 nouveaux allers-retours quotidiens entre Londres et Paris, Bruxelles ou Amsterdam du 1er octobre 2030 au 31 décembre 2040», souligne le régulateur dans son communiqué. «Plusieurs étapes restent à franchir avant que ces nouveaux services puissent être exploités», précise-t-il cependant.

La stratégie haut de gamme des CFF a échoué dans cette gare

Virgin doit encore acquérir du matériel roulant, obtenir un accès aux autres réseaux concernés et décrocher les autorisations de sécurité de l'ORR ainsi que des autorités compétentes dans l'Union européenne. Le groupe britannique avait déjà obtenu en octobre 2025 l'accès au très convoité dépôt londonien de Temple Mills, jusqu'ici réservé à l'Eurostar et indispensable pour lancer des liaisons concurrentes entre Londres et le continent.

Une guerre des prix espérée par les usagers

Eurostar est aujourd'hui seul à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche reliant Londres au continent. D'autres compagnies, comme l'Italien Trenitalia, aimeraient comme Virgin lancer des services concurrents.

Depuis le lancement de la ligne en 1994, plusieurs entreprises ont annoncé de tels projets, mais aucun ne s'est concrétisé. Les usagers espèrent que l'ouverture à la concurrence engendrera une guerre des prix, les billets de train étant souvent bien plus chers que ceux de l'avion sur le Paris-Londres.

Les CFF font des tests dans ces gares et ça ne plait pas à tout le monde

Eurotunnel, la société qui gère le tunnel sous la Manche, cherche à attirer de nouveaux opérateurs, estimant que l'infrastructure est en mesure d'accueillir jusqu'à 1000 trains par jour, contre 400 actuellement (entre Eurostar, Shuttle et fret).

Le groupe britannique London St. Pancras Highspeed, qui exploite la ligne à grande vitesse reliant Londres au tunnel sous la Manche, estime lui aussi qu'elle ne fonctionne qu'à 50% de sa capacité. (jzs/ats/afp)

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