6 choses à savoir sur le plus long tunnel immergé au monde

La construction du Fehmarn Belt a débuté en décembre. Considéré comme le projet routier et ferroviaire le plus important d'Europe, il a été pendant longtemps confronté à de nombreuses critiques.

Qu'est-ce que le tunnel du Fehmarn Belt exactement?

Le Fehmarn Belt – aussi appelé «la ceinture de Fehmarn» – est un tunnel qui reliera le Danemark à l'Allemagne et inversement. Situé sous la mer baltique, il consistera en une partie importante du réseau de transport européen.

Avec ses 18 kilomètres de distance, le Fehmarn Belt est le plus long tunnel du monde jamais construit sous l'eau. A son achèvement, il surpassera ainsi celui actuellement immergé à Hong Kong et qui mesure 6,7 kilomètres de long.

A l'instar du Fehmarn Belt, le pont de Hong Kong-Zhuhai-Macao (ci-dessus) avait également fait l'objet de nombreuses poursuite concernant son impact environnemental, jugé «dangereux». Image: shutterstock

Quel est le but des travaux du Fehmarn Belt?

En 2009, la société danoise Fermen A/S a été chargée de planifier un projet conséquent: faire du tunnel de Fehmarn Belt un lien central et rapide entre l'Allemagne et le Danemark, qui profiterait également à d'autres pays comme la Suède.

Un tel projet demande à ce qu'une liaison fixe soit placée entre les ports de ferry Puttgarden et Rødbyhavn, respectivement situés sur les zones côtières allemandes et danoises.

Les nombreuses tonnes de terre provenant de l'excavation seront utilisées pour construire de nouvelles zones côtières près de Rødbyhavn et Puttgarden. femern

De cette manière, le tunnel permettra un gain de temps à plusieurs niveaux:

Il ne faudra plus que sept minutes pour qu'un train de voyageurs passe, à 200 km/h , d'un pays à l'autre.

, d'un pays à l'autre. La liaison Hambourg - Copenhague devrait être assurée en moins de trois heures (contre 4h30 actuellement).

(contre 4h30 actuellement). Les trains commerciaux pourront emprunter le tunnel à 140 km/h.

Mais pas que! «Les calculs du modèle montrent qu'en raison de l'amélioration des infrastructures de transport, on pourrait s'attendre à une croissance considérable de l'emploi dans la région», a déclaré Bernd Buchholz, le ministre allemand des Transports.

En quoi consistent les travaux du Fehmarn Belt?

Le but est donc de rapprocher la Scandinavie de l’Europe centrale. Pour ce faire, le Fehmarn Belt comprendra une double voie ferrée ainsi qu'une autoroute à quatre voies. Le tunnel comprendra 89 sections différentes, d'une longueur de 217 mètres chacune et pesant pas moins de 73 000 tonnes. Elles seront ensuite raccordées sous l'eau et pompées à vide.

Voici à quoi devrait ressembler le Fehmarnbelt Development Joint Venture (FDJV). Ce plan a été publié le 29 juin 2007. Image: EPA

Le Fehmarn Belt devrait, de ce fait, devenir le plus long tunnel immergé existant au monde.

Le sable et les pierres excavés pour la tranchée du tunnel, soit 19 millions de mètres cubes au total, serviront à remblayer l'estran à l'entrée du tunnel, ajoutant 300 hectares de terre ferme côté danois. Le pont existant sera conservé et rénové pour les piétons, les cyclistes et les accès routiers locaux.

Combien a coûté le Fehmarn Belt?

La construction de ce tunnel immergé constitue le projet de transport le plus conséquent jamais mené en Europe du nord, souligne Kori. Ce qui, à ce jour, a nécessité entre 7,1 et 7,4 milliards d'euros.

L'intégralité du montant a été prise en charge par le Danemark. L'Allemagne a couvert, quant à elle, 3,5 autres milliards d'euros pour assurer le raccordement routier et ferroviaire.

Pourquoi la construction du tunnel du Fehmarn Belt fait-elle débat?

Au départ, le tunnel du Fehmarn Belt devait être terminé en 2021. Les travaux avaient déjà commencé du côté danois, en 2009, où une certaine unanimité régnait. C'était, en revanche, loin d'être le cas du côté allemand. De nombreux procès et de longues procédures d’approbation ont retardé le début de la construction du tunnel.

Depuis onze ans, les opposants au projet de reconstruction dénoncent une ambition «inutile» et «désastreuse écologiquement parlant». D'après les associations pro-environnementales, le tunnel de Fehmarn Belt passe en effet au milieu d'une zone marine protégée, avec des récifs et des bancs de sable rares. Lesquels servent de refuge aux marsouins, aux phoques, aux éponges et aux coquillages. Une telle construction mettrait fin à tout cet écosystème.

Une planche de bois avec une croix bleue comme marque de résistance a été placée sur la plage de Fehmarn, en Allemagne, 19 décembre 2015. Image: EPA DPA

Quand est-ce que le tunnel de Fehmarn Belt sera terminé?

Après que le Tribunal administratif fédéral a rejeté les poursuites contre le projet il y a un an, les constructeurs du tunnel ont finalement démarré les travaux du côté allemand le 1er décembre 2021.

«C'est une étape importante dans la longue histoire de Fehmarn Belt et je suis heureux qu'aujourd'hui nous ayons mis la première pelle dans le sol à Puttgarden. C'est la preuve que nous travaillons désormais des deux côtés du tunnel vers un objectif commun», s'est réjoui Benny Engelbrecht, ministre danois des Transports.

Les travaux concernant le Fehmarn Belt devraient être achevés courant 2029.