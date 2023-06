Dans le cas de l'Espagne et du Maroc, les côtes des deux pays sont à 14 kilomètres l'une de l'autre au plus proche. shutterstock

Y aura-t-il bientôt un train pour l'Afrique du Nord? Ce que l'on sait de ce projet

De l'Espagne au Maroc en 30 minutes: Les deux pays lancent les plans d'une liaison ferroviaire. L'UE donne désormais son feu vert.

L'idée d'un tunnel ferroviaire reliant l'Europe et le continent africain existe depuis les années 1970. Après une longue pause due à des conflits diplomatiques, les deux pays, l'Espagne et le Maroc, font désormais avancer le projet. L'UE y participe également, comme le rapporte le journal britannique The independent.

L'Espagne a confirmé un financement pour une étude de faisabilité du tunnel ferroviaire prévu à hauteur de 2,3 millions d'euros. Ce n'est qu'en avril que les deux gouvernements ont déclaré vouloir relancer le projet.

Le train à grande vitesse Al Boraq au Maroc, il pourrait éventuellement se rendre jusqu'en Espagne. Source : Marcin Kilarski/Imago

Après quatorze ans de blocage, les deux pays souhaitent désormais donner une nouvelle vie à ce projet «de la plus grande importance géostratégique pour nos pays et pour les relations entre l'Europe et l'Afrique», selon la ministre espagnole des Transports Raquel Sanchez, citée par The Independent.

Semblable à l'Eurotunnel

Le modèle du tunnel serait calqué sur la ligne sous-marine de l'Eurotunnel (37 km sous la Manche) qui relie la France au Royaume-Uni. Dans le cas de l'Espagne et du Maroc, les côtes des deux pays sont à 14 kilomètres l'une de l'autre au plus proche.

Le coût de ce projet est estimé à environ cinq milliards d'euros et la durée de construction à 15 ans. A titre de comparaison, les coûts de construction de l'Eurotunnel s'étaient élevés à 15 milliards d'euros et avaient été achevés en six ans.

Image: datawrapper/watson

Cette liaison n'est pas le seul projet de ce type en Europe. Le tunnel Helsinki-Tallin reliera les deux villes en passant sous le golfe de Finlande. Des fonds européens ont également été alloués pour des études de faisabilité concernant cette fois-ci un tronçon de 100 kilomètres.