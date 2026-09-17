Peur panique à bord d'un Boeing 737

Grosse frayeur pour les passagers d'un vol de la compagnie iranienne Sepehran Airlines. Lundi, un Boeing 737 a dû effectuer un atterrissage d'urgence en Iran, au cours duquel une partie du plafond de la cabine s'est effondrée.

Plus de «International»

Vidéo: watson

Les images prises à bord témoignent de la violence de l'incident. Des éléments du plafond se sont détachés au moment de l'atterrissage, provoquant la panique parmi les passagers. La scène, particulièrement impressionnante, a été filmée depuis l'intérieur de l'appareil.

Selon plusieurs sources, un pneu aurait éclaté peu après le décollage. Des débris auraient ensuite endommagé un moteur, contraignant l’appareil à faire demi-tour et à effectuer un atterrissage d’urgence. Personne n’aurait été blessé. (hun)