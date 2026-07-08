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Un avion disparaît au large du Pakistan

Luqa, Malta - April 19, 2024: K2 Airways Cargo Boeing 737-4M0(SF) (Reg: VP-CFG), was OE-IAT with ASL Airlines. Will be registered AP-BOI.
Un avion cargo de K2 Airways a disparu des radars (image d'archives).Image: iStock Editorial

«Tragique accident»: un avion disparaît au large du Pakistan

Le Pakistan recherche un avion-cargo disparu au large de Karachi. L'appareil s'est abimé en mer avec cinq personnes à bord.
08.07.2026, 11:3208.07.2026, 11:32

Le Pakistan tentait mercredi de retrouver un avion-cargo Boeing porté disparu au large de Karachi, un incident que le premier ministre a décrit comme «tragique», l'appareil s'étant abimé en mer avec cinq personnes à bord selon l'Autorité aéroportuaire pakistanaise (PAA). Exploité par la compagnie privée K2 Airways, l'appareil a été détecté en «descente rapide» peu avant sa disparition des écrans radars, a-t-on précisé de même source.

Le premier ministre Shehbaz Sharif a exprimé «sa profonde tristesse, son chagrin et ses regrets face à ce tragique accident», selon un communiqué publié par son cabinet. Il a présenté ses condoléances aux familles des cinq membres d'équipage qui se trouvaient à bord et demandé aux autorités pakistanaises de l'aviation civile, à la marine et à l'armée de l'air d'intensifier les opérations de recherche et de sauvetage et de mobiliser toutes les ressources disponibles.

Pakistan&#039;s Prime Minister Shehbaz Sharif attends a quadrilateral meeting between the U.S., Iran, Pakistan, and Qatar at the Buergenstock Resort Lake Lucerne, near Stansstad, Switzerland, Sunday, ...
Shehbaz SharifKeystone

L'avion effectuait la liaison entre Sharjah, aux Émirats arabes unis, et Karachi lorsqu'il a disparu mardi soir après avoir signalé un «problème de système de navigation», a précisé l'autorité dans un message publié sur le réseau social X. À 21H21 heure du Pakistan (17H21 en Suisse), l'appareil a été observé «en descente rapide et effectuant un changement de cap brusque», puis le contact radar et les communications ont été perdus à environ 155 milles marins à l'ouest de Karachi, a précisé la PAA.

Une perte d'altitude «spectaculaire»

Un centre de coordination des secours a été mis en place et une opération de recherche et de sauvetage a été lancée en mer pour localiser l'appareil disparu, toujours selon la même source. Les données préliminaires transmises par l'avion «indiquaient une perte d'altitude, suivie d'une remontée, puis d'une deuxième perte d'altitude soudaine et spectaculaire», selon le site flightradar24.com, un service mondial de suivi des vols.

Une source proche du dossier a déclaré à l'AFP que des navires de la marine et des navires marchands participaient aux opérations de recherche de l'avion disparu, avec le soutien d'avions militaires.

Pourquoi ces incidents graves à l'aéroport de Genève restent sans réponse

K2 Airways est une compagnie aérienne cargo privée pakistanaise qui assure des vols réguliers et charter au niveau national et international. Construit à l'origine en 1999, l'avion impliqué a servi d'avion de ligne pour Aeroflot et Garuda Indonesia avant d'être converti en configuration cargo en 2012, selon le site Airfleets.net. (jzs/afp)

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