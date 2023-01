Chaos dans les aéroports: 2023 sera «l'année la plus difficile»

L'été 2022 a été marqué par le chaos dans les aéroports. Et malheureusement, aucune amélioration n'est en vue pour 2023, comme le montre désormais un nouveau rapport.

Pour de nombreux voyageurs aériens, l'été 2022 a été synonyme de stress. De longues attentes au contrôle de sécurité, des vols retardés ou annulés et des bagages perdus faisaient partie du quotidien. Les raisons étaient multiples: la guerre en Ukraine, la pandémie et le manque de personnel.

Et aucune amélioration n'est en vue pour 2023, bien au contraire. Selon un récent rapport d'Eurocontrol, l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, 2023 devrait être «l'année la plus difficile de la dernière décennie». Selon les prévisions, le trafic aérien ne devrait se stabiliser complètement qu'en 2025.

Cette année, le secteur devrait retrouver 92% du niveau de 2019, contre 83% en 2022. Les gens ont de nouveau envie de voyager, surtout après les épreuves suite au Covid.

L'inflation ne freine pas les voyageurs

Même l'inflation et la hausse des prix ne semblent pas freiner l'envie de voyager. Les compagnies aériennes doivent remettre en service des avions supplémentaires en raison de l'augmentation de la demande.

Cela entraîne des espaces aériens encombrés, des autorisations de décollage manquantes et des retards. Eurocontrol souhaite désormais collaborer plus étroitement avec les aéroports, les prestataires de services de navigation aérienne et les compagnies aériennes afin de se préparer à l'été 2023.

Il s'agit, en outre, d'élaborer des solutions d'éventuelles déviations de vol. Le trafic aérien est également limité parce que l'espace aérien au-dessus de la Russie est toujours fermé en raison de la guerre en Ukraine.

