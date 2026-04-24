Vue depuis Ierapetra, en Crète (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Séisme au large de la Crète

Une secousse de magnitude 5,8 est survenue ce vendredi matin au sud-est de la ville grecque d'Ierapetra.

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Un séisme de magnitude 5,8 s'est produit vendredi au large des côtes de la Crète, en Grèce, a indiqué l'institut géologique américain USGS.

La secousse a été détectée à 06h18 à une profondeur de 12 kilomètres, à environ 11,5 kilomètres au sud-est de la ville côtière d'Ierapetra, a précisé l'USGS.

Début mars, une secousse de magnitude 5,3 s'est produite dans le nord-ouest de la Grèce, sans toutefois faire de victimes ou d'importants dégâts. Selon une étude publiée en novembre dans la revue Scientific Data, plus de 2000 traces de failles sismiques actives ont été enregistrées dans le pays.

L'archipel apprécié des touristes a été frappé par de nombreuses secousses en 2025, dont un séisme de magnitude 5,3 en juin de l'année dernière, qui a endommagé des monastères du Mont Athos (nord). (jzs/ats)