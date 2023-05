Le duel du 28 mai: Erdoğan contre Kılıçdaroğlu. image: keystone

Erdogan va-t-il perdre le pouvoir? Voici les derniers sondages

Comme l'a annoncé la commission électorale turque, aucun des candidats n'a obtenu la majorité des voix nécessaire pour être élu président le 14 mai. Pour la première fois dans l'histoire de la Turquie, il y aura donc un second tour.

Elia Arianna Suivez-moi

Un événement historique se produit actuellement en Turquie. Tous les votes du scrutin du 14 mai ont été dépouillés et aucun des trois candidats n'a obtenu les 50% de voix nécessaires. Un second tour aura donc lieu dimanche entre le président sortant Recep Tayyip Erdoğan et le leader de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu.

Selon les résultats officiels, Erdoğan a obtenu 49,52% des suffrages. Son principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu, a obtenu près de 45% des voix et le candidat ultranationaliste Sinan Oğan près de 5%. Muharrem İnce, qui a retiré sa candidature peu avant le scrutin et s'est donc officiellement retiré de la course, a tout de même obtenu 0,43% des voix.

Les pronostics pour le second tour

Contrairement aux sondages réalisés avant les élections présidentielles, toutes les nouvelles prévisions annoncent la victoire du président sortant. Dans la dernière enquête d'Areda, qui a interrogé plus de 10 000 personnes, Erdoğan a encore augmenté son avance. Le Global Elections History Society Center (GEHSC) a également modifié sa méthodologie en raison des nombreux résultats erronés de la première série de sondages et estime désormais une marge d'erreur qu'il intègre dans ses prévisions électorales.

Le fait que le candidat Oğan, éliminé au premier tour, ait appelé ses électeurs à voter pour Erdoğan au second tour plaide également en faveur d'une victoire de ce dernier.

La droite turque fait front commun: Oğan se range derrière Erdoğan. image: keystone

Les pronostics avant le premier tour de scrutin

Dans la plupart des sondages réalisés avant le premier tour des élections présidentielles, Kemal Kılıçdaroğlu était légèrement en tête. On observe également une forte baisse des voix en faveur de Muharrem İnce lorsque celui-ci a retiré sa candidature.

Bien que l'on s'attendrait à ce que la plupart des voix d'İnce aillent à Kılıçdaroğlu, elles se sont réparties assez équitablement entre les deux premiers candidats. Oğan a été sous-estimé par les sondages et a finalement obtenu environ deux à trois points de pourcentage de plus que prévu lors des élections.