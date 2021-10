Erdogan ne va finalement pas expulser les diplomates occidentaux

La Turquie avait convoqué mardi les ambassadeurs de ces dix pays, jugeant «inacceptable» leur appel en faveur de la libération d'un opposant. Image: sda

La semaine passée, le président turc avait menacé d'expulser les ambassadeurs de dix pays qui s'étaient mobilisés en faveur d'un opposant politique. Il est revenu sur ses pas lundi.

Les dix ambassadeurs - Etats-Unis, Canada, France, Finlande, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège et Suède - s'étaient mobilisés en faveur du mécène et homme d'affaires Osman Kavala, emprisonné depuis quatre ans sans avoir été jugé.

Les diplomates ont «reculé» et «seront plus prudents à l'avenir», a déclaré le chef de l'Etat au terme d'une longue réunion de son gouvernement, dont le contenu n'a pas été dévoilé. Selon certains observateurs, le président a été mis en garde contre les conséquences désastreuses d'une nouvelle crise internationale.

Dans un communiqué commun, le 18 octobre, les ambassadeurs avaient réclamé un «règlement juste et rapide de l'affaire» Osman Kavala. Ce texte constituait une «attaque» et une «énorme insulte» contre la justice turque, a affirmé Erdogan. Et d'ajouter:

«Notre intention n'était pas de susciter une crise, mais de protéger nos droits, notre honneur, notre fierté et nos intérêts souverains»

Relations tendues avec Washington

Expulser dix ambassadeurs occidentaux et pour la plupart alliés, malgré les divergences, serait entrer directement en collision avec deux rendez-vous internationaux prévus en fin de semaine: le sommet samedi à Rome du G20, le groupe des pays les plus industrialisés, puis la conférence sur le climat de l'ONU qui s'ouvre dimanche en Ecosse (Royaume-Uni).

Or Erdogan espère bien rencontrer le président américain Joe Biden à Rome. La Turquie est notamment en froid avec Washington sur des contrats d'avions de chasse F-35 - payés et non livrés - et une commande de pièces pour des chasseurs F-16. Ainsi que sur l'achat d'un système de défense antiaérienne russe S-400, malgré son appartenance à l'Otan. (ats)