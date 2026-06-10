ciel couvert12°
DE | FR
burger
International
Turquie

Le conducteur de cette BMW scandalise pour son attitude

Vidéo: watson

Il shoote un piéton et la suite choque le web

Un automobiliste a renversé un piéton en Turquie. Si la victime s'en sort plutôt bien, le comportement du conducteur choque massivement.
10.06.2026, 11:2110.06.2026, 12:11

Une scène filmée par des caméras de surveillance à Istanbul suscite l'indignation sur les réseaux sociaux. Un automobiliste a percuté un piéton sur un trottoir avant de l'ignorer complètement pour examiner les dégâts causés à son véhicule.

L'accident s'est produit dans une rue de la métropole turque. Les images montrent une BMW grise monter soudainement sur le trottoir, heurter un poteau puis percuter un homme qui marchait tranquillement. Sous la violence du choc, le piéton est projeté au sol.

Sur la vidéo, largement relayée en ligne, l'automobiliste sort immédiatement de son véhicule. Mais au lieu de se précipiter vers le piéton blessé, il se dirige vers l'avant de sa voiture pour constater les dommages matériels. Pendant ce temps, la victime reste assise au sol, visiblement sous le choc.

Berne prépare un péage entre «80 ou 100 francs» pour circuler en Suisse

Des passants et des commerçants présents à proximité sont rapidement intervenus pour porter assistance à l'homme blessé. «Il ne m'a même pas souhaité un prompt rétablissement. Il pensait seulement à sa voiture», a déclaré la victime après les faits, selon la presse turque.

Choqué par le comportement du conducteur, le piéton a ensuite déposé plainte auprès de la police. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident et les responsabilités du conducteur. La séquence continue de circuler massivement sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes dénoncent un manque total d'empathie et de considération envers la victime. (hun)

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis
Thèmes
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
1 / 22
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
partager sur Facebookpartager sur X
Ce conducteur scandalise après son accident
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Affaire Lyhanna: premières mesures du gouvernement français
Le gouvernement français a présenté mardi ses premières mesures pour tenter de répondre à la colère et à l'immense émotion suscitées dans le pays par la mort d'une collégienne de 11 ans, Lyhanna.
Cette affaire a suscité une vive polémique sur l'efficacité de la lutte contre la pédocriminalité et les moyens fournis à la justice. Dans plusieurs villes de France, plus de 60 000 personnes ont manifesté lundi soir pour exprimer leur courroux.
L’article