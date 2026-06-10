Le conducteur de cette BMW scandalise pour son attitude

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Il shoote un piéton et la suite choque le web

Un automobiliste a renversé un piéton en Turquie. Si la victime s'en sort plutôt bien, le comportement du conducteur choque massivement.

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Une scène filmée par des caméras de surveillance à Istanbul suscite l'indignation sur les réseaux sociaux. Un automobiliste a percuté un piéton sur un trottoir avant de l'ignorer complètement pour examiner les dégâts causés à son véhicule.

L'accident s'est produit dans une rue de la métropole turque. Les images montrent une BMW grise monter soudainement sur le trottoir, heurter un poteau puis percuter un homme qui marchait tranquillement. Sous la violence du choc, le piéton est projeté au sol.

Sur la vidéo, largement relayée en ligne, l'automobiliste sort immédiatement de son véhicule. Mais au lieu de se précipiter vers le piéton blessé, il se dirige vers l'avant de sa voiture pour constater les dommages matériels. Pendant ce temps, la victime reste assise au sol, visiblement sous le choc.

Des passants et des commerçants présents à proximité sont rapidement intervenus pour porter assistance à l'homme blessé. «Il ne m'a même pas souhaité un prompt rétablissement. Il pensait seulement à sa voiture», a déclaré la victime après les faits, selon la presse turque.

Choqué par le comportement du conducteur, le piéton a ensuite déposé plainte auprès de la police. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident et les responsabilités du conducteur. La séquence continue de circuler massivement sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes dénoncent un manque total d'empathie et de considération envers la victime. (hun)