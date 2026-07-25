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A Rome, vous pourrez visiter le Panthéon et le Colisée de nuit en août

A Rome, vous pourrez visiter le Panthéon et le Colisée de nuit en août

Pour permettre aux visiteurs d’échapper aux fortes chaleurs, le Panthéon et le Colisée resteront ouverts jusque tard dans la soirée durant le mois d’août.
25.07.2026, 18:2225.07.2026, 18:33
Des touristes se rassemblent devant le Panthéon, un ancien temple romain du IIe siècle devenu la basilique Sainte-Marie-et-les-Martyrs, à Rome, en Italie, le 22 octobre 2025.
A Milan, le Castello Sforzesco prolongera lui aussi ses horaires d’ouverture.Image: www.imago-images.de

Pour éviter la chaleur du jour, le Panthéon et le Colisée observeront des horaires d'ouverture au mois d'août allant jusqu'à 23h00 pour le premier et jusqu'à 23h30 pour le second, a annoncé samedi le ministère italien du Tourisme.

Le Panthéon observera ces horaires tous les jours sauf le jeudi tandis que le Colisée les observera les vendredi et samedi, selon un communiqué du ministère.

«L'objectif est de faciliter la vie des touristes, de rationaliser et de gérer les flux de visiteurs, et de favoriser les visites aux heures les moins chaudes et à des moments de la journée mieux adaptés aux horaires de travail.»

«Rendre ces lieux encore plus accessibles favorise leur découverte et renforce la prise de conscience de leur valeur», s'est félicité le ministre de la Culture Alessandro Giuli, cité par le communiqué.

A Milan, Castello Sforzesco, une ancienne forteresse dans le centre abritant huit musées, a également adhéré à cette initiative, prolongeant tous les jours en août ses horaires d'ouverture de deux heures, jusqu'à 19h30. (dal/ats/afp)

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