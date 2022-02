Image: sda

Twitter a subi un petit bug (mondial) vendredi soir

Le réseau social Twitter a été inaccessible pendant plusieurs dizaines de minute vendredi 11 février 2022. Il semblerait que la panne ait touché des utilisateurs dans le monde entier.

Vers 18h50 vendredi, de nombreux utilisateurs ont signalé une panne du réseau social. Selon Numerama, Twitter tournait en boucle sur la page de connexion et déconnectait ses utilisateurs et utilisatrices. Quant à ceux qui pouvaient encore se rendre sur Twitter, ils ne pouvaient plus rafraîchir les tweets ou n'avaient accès qu'à des messages d'erreur.

La panne a été confirmée par le site Dowdetector.

Oups. capture d'écran: downdetector.fr

Vers 19h15, le problème semblait s'être résolu et Twitter a réactivé son service de connexion. (mbr)