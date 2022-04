Le fondateur de SpaceX et de Tesla a acquis très exactement 9,2%, du réseau social Twitter.

Musk devient le plus gros actionnaire de Twitter et la bourse s'affole

Le truculent businessman, fondateur de SpaceX et de Tesla a acquis très exactement 9,2%, du réseau social. Twitter étant coté en bourse, l'action a immédiatement décollé de plus de 25%.

Elon Musk a pour habitude de secouer Twitter en tant que «simple» utilisateur. A chacun de ses gazouillis textuels, le marché, l'opinion publique et même le Kremlin se mettent à trembler. Lundi matin, tout devient autrement plus sérieux: le patron de Tesla a acquis très exactement 9,2%, du réseau social. Un grignotage financier qui survient à peine quatre mois après le départ du fondateur Jack Dorsey à la tête de Twitter.

L'information a été dévoilée lundi dans les publications de la SEC, le gendarme de la bourse américaine. On y apprend qu'Elon Musk a acquis pas moins de 73,5 millions d'actions ordinaires. Selon l'agence ATS, l'homme le plus riche du monde devient ainsi le plus gros actionnaire du petit oiseau bleu. Coût de cette nouvelle liste de courses? 2,9 milliards de dollars.

Wall Street a sursauté

À 6h30, heure de New York ce lundi, l'action a gagné plus de 25% dans les échanges d'avant l'ouverture officielle de la Bourse. Si la SEC précise que cette acquisition a eu lieu le 14 mars, à peine dix jours plus tard, Monsieur SpaceX sondait son audience (80 millions d'abonnés tout de même) sur la liberté d'expression et la démocratie sur Twitter:

«La liberté d'expression est essentielle au fonctionnement d'une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe?»

Un sondage au résultat peu surprenant, mais très net: 70% des sondés jugent que Twitter n'adhère pas rigoureusement à ce principe. «Les conséquences de ce sondage seront importantes. S'il vous plaît, réfléchissez bien», avait-il précisé en commentaire de ce post. Musk avait également annoncé qu'il envisageait «sérieusement» de créer un nouveau réseau social.

Rappelons enfin que c'était par l'intermédiaire de Twitter que Musk avait... défié Poutine en duel. Le milliardaire affirmait aussi que le maître du Kremlin devait «assurément être plus riche» que lui. (fv)