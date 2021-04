La météo a l'air de coopérer, donc on devrait essayer de décoller demain !!! Nos amis à bord de l'ISS nous attendent et on ne voudrait pas être en retard 😊 ils ont installé ma chambre très récemment et ont littéralement fait mon lit 😌 Une chambre d'hôte ⭐⭐⭐⭐⭐ #MissionAlpha pic.twitter.com/rKFlA5tMIv