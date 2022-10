Elon Musk vient de se nommer «chef» de Twitter

Enième retournement de situation dans le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk: la transaction pourrait bel et bien avoir lieu, et plus rapidement que prévu puisque le patron de Tesla est ce soir au QG du réseau social. Nouvelle provocation ou contrat signé?

La bio sur Twitter d'Elon Musk soulève des interrogations...

«Chef de Twitter»? Ou chef d'autre chose (pour information, le mot «Twit» en français signifie crétin ou idiot. On vous laisse faire votre choix). En attendant, les rumeurs enflent: Elon Musk devrait bel et bien être (enfin) le nouveau propriétaire du réseau social d'ici fin octobre. Ce soir, il a posté une vidéo qui le dévoile au QG de Twitter avec un... lavabo.

Un week-end en tant que big boss

Relayé par Phonandroid, lors d’un appel avec les banques qui l’aident à financer le projet, le milliardaire aurait assuré que le deal pourrait être conclu en fin de semaine. Les papiers seraient déjà signés et il ne manque que le paiement, autrement dit, les 13 milliards de dollars promis par les banques, sur les 44 milliards du montant total. Une fois la somme versée, il sera (deuxième «enfin» du papier) propriétaire.

Phonandroid ajoute que depuis la fuite de cette information, l’action de Twitter a grimpé à 53,18 dollars. Le magazine a fait le calcul: il s'agirait de la somme, à un dollar prêt, que serait prêt à payer Elon Musk pour racheter l’entreprise (54,20 dollars l’action), un montant «généreux». Les banques ont intérêt à conclure rapidement la transaction. Aujourd'hui, elles perdront déjà 500 millions de dollars dans le processus et ce, quoiqu'il arrive.

Selon Bloomberg, il s'adressera aux employés vendredi 28 octobre. Affaire à suivre.