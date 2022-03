C'est la fin de la guerre entre Uber et les taxis à New York

«Les tarifs pour une course en taxi réservée par la plateforme seront à peu près les mêmes que ceux facturés pour la formule de base Uber X. Les usagers d'Uber sauront, avant de réserver, qu'une course leur est proposée avec un taxi et en connaîtront le prix à l'avance, à la différence d'un trajet classique dont la facture dépend du compteur».

Porte-parole d'Uber Wall Street Journal