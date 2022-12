Pourquoi cette petite ville ukrainienne est cruciale dans la guerre en Ukraine

Les Ukrainiens gagnent progressivement du terrain à Kreminna, localité en périphérie de Bakhmout et acquise par les Russes dès le début de la guerre. Ce retournement de situation pourrait remettre en question le cours global du conflit.

Mardi 27 décembre, le New York Times a relaté des combats de plus en plus importants à Kreminna, petite ville ukrainienne dite «stratégiquement importante», d'après le journal américain. Mais pourquoi ce territoire se retrouve au cœur de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie?

Cette ville de l'oblast de Lougansk, en Ukraine, habitée par un peu plus de 20 000 habitants, est une porte d'entrée vers deux villes beaucoup plus grandes, Sievierodonetsk et Lysychansk. Ces dernières regroupent d'importants centres industriels de la région du Donbass, lesquelles se sont vues acquises par la Russie en juillet dernier.

De première importance

Il faut dire que ce nœud routier est de première importance pour les forces du Kremlin, elles qui doivent essuyer de lourdes pertes sur le front ukrainien depuis plusieurs mois. Après avoir notamment dû quitter Kherson – seule capitale régionale d'Ukraine qu'elle avait conquise depuis février – l'armée de Vladimir Poutine a ainsi fortifié ses lignes près de Kreminna avec une série de barrières défensives.

«Les Russes savent que s'ils perdent Kreminna, toute leur ligne de défense s'effondrera» Serhiy Haidai, gouverneur régional ukrainien de la province de Louhansk. telegraph

Remettre la main sur cette petite ville serait ainsi l'occasion pour l'Ukraine d'anéantir une partie du dispositif militaire russe dans le Donbass, note RFI.

Dans un discours retransmis lundi dans les chaînes ukrainiennes, le président Zelensky a indiqué à propos de Kreminna et d'autres régions de l'est du pays que près de neuf millions de personnes étaient actuellement privées d’électricité après les attaques russes contre les infrastructures énergétiques. Il a également remercié les forces ukrainiennes qui «tiennent fermement leurs positions» dans ces territoires occupés. (mndl)