L'Ukraine exposera en Europe les chars russes qu'elle a détruits

Entretemps, la Russie n'a, jusqu'à présent, jamais divulgué de données sur ses pertes de chars en Ukraine. Ses forces ont détruit 3 696 chars ukrainiens et autres véhicules militaires blindés depuis le début de la guerre , a déclaré lundi le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, dans un communiqué télévisé relayé par Bloomberg.

L'Ukraine affirme que la Russie a perdu quelque 1 477 chars et 3 588 véhicules blindés depuis le début de l'invasion en février. Certains des missiles, chars et autres véhicules militaires russes à avoir été incendiés sont actuellement exposés au centre-ville de Kyiv.

L'été est là, et même en pleine guerre, l'Ukraine a eu le temps de réfléchir à quelques activités estivales. Selon Bloomberg , le pays pourrait organiser, dès les prochaines semaines, une grande tournée européenne des chars russes que ses armées sont parvenues à détruire sur son territoire.

Comment la Russie utilise des armes interdites comme «coeur de sa stratégie»

En Ukraine, l'armée russe utilise un grand nombre d’armes proscrites par les traités internationaux. Notamment des engins non guidés qui tuent militaires et civils sans distinction. Des journalistes du New York Times ont mené l'enquête.

Ces faits ont été dévoilés par une analyse du «New York Times». Les armes interdites les plus utilisées sont les armes non guidées. Elles ne visent pas de cible directe, car leur position de vol ne peut pas être influencée. Une fois tirées, leur explosion ne peut plus être modifiée.