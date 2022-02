Les sanctions européennes visent également la hiérarchie militaire russe avec l'amiral NikolaÏ Ievmenov, chef de la marine russe, le général Oleg Salioukov, chef de l'armée de terre et le général Sergueï Dronov, chef de l'armée de l'air, ainsi que trois banques : la Vnesheconombank (VEB), la Promsvyazbank et la Bank Rossiya, considérée comme «la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie».

Les mesures européennes consistent en une interdiction de voyage et un gel des avoirs dans l'Union européenne (UE). Adoptées mardi par les ministres des affaires étrangères de l'UE, elles sont entrées en vigueur mercredi soir avec la publication des identités et des fonctions au journal officiel de l'UE.

L'UE a sanctionné mercredi 23 «personnalités de premier plan», trois banques, une société et 351 élus de la Douma pour leur implication dans la reconnaissance des régions séparatistes de l'Ukraine. Parmi eux figurent le ministre russe de la défense et les chefs militaires russes.

L'UE sanctionne 23 personnalités et 351 élus russes, mais pas Poutine

