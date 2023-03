Zelensky est en conflit avec son commandant en chef

Volodymyr Zelensky ne serait plus sur la même longueur d'onde que Valeri Zaloujny. image: keystone

Les troupes russes poursuivent leurs attaques sur Bakhmout. La poursuite des combats autour de cette ville de l'est de l'Ukraine serait à l'origine de problèmes au sein du pouvoir ukrainien.

Plus de «International»

Un article de

Les relations entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le commandant en chef de son armée, le général Valeri Zaloujny, connaîtraient des frictions. C'est ce qu'a rapporté Bild en se référant à plusieurs sources au sein de la direction ukrainienne. La dispute porterait sur l'un des théâtres les plus sanglants de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine: la ville de Bakhmout, dans l'est du pays.

Le président et son commandant en chef ne seraient pas d'accord sur la manière dont l'armée devrait traiter le cas de Bakhmout. Zaloujny aurait déjà recommandé il y a plusieurs semaines, pour des raisons tactiques, de réfléchir à un retrait. Selon le quotidien Bild, Kiev a déclaré que la décision de s'accrocher à Bakhmout était la bonne.

Les troupes russes tentent depuis des semaines de s'emparer de la ville de la région de Donetsk déclarée forteresse par Zelensky. Pour ce faire, la Russie fait appel à la fameuse troupe de mercenaires Wagner qui, selon des rapports ukrainiens, aurait déjà subi de lourdes pertes. Dernièrement, la Russie a toutefois pu gagner du terrain: les défenseurs de la ville sont désormais menacés d'encerclement. Jusqu'à présent, Bakhmout a été acculé de trois côtés, seul un côté à l'ouest est encore ouvert.

«La grande majorité des soldats à Bakhmout ne comprend pas la raison pour laquelle la ville continue d'être tenue», a déclaré un expert militaire ukrainien anonyme cité par Bild. De nombreux soldats sont d'avis qu'un retrait aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Selon Kiev, l'objectif est toutefois d'empêcher les Russes d'avancer et de leur infliger de lourdes pertes, rapporte Bild.

Si les Russes s'étaient retirés de Bakhmout, des combats similaires auraient eu lieu ailleurs. Les Russes ont subi des dommages considérables, tant en termes de personnel que de matériel.

Valeri Zaloujny est apprécié par le peuple ukrainien. image: keystone

Selon Bild, il n'est plus seulement question de problèmes militaires entre Zelensky et Zaloujny. Le général jouirait d'une popularité croissante au sein de la population et serait pressenti comme prochain candidat à la présidence. L'entourage de Zelensky verrait en lui un rival potentiel, bien qu'il n'ait jamais envisagé de se présenter.

L'armée russe a poursuivi dimanche ses efforts pour conquérir la ville de l'est de l'Ukraine. «Elles (les troupes russes) ne cessent pas de charger contre Bakhmout et les colonies environnantes», a annoncé l'état-major ukrainien à Kiev dans son rapport de situation du soir. De nombreuses colonies autour de Bakhmout auraient été bombardées au mortier et à l'artillerie. L'état-major à Kiev n'a pas donné d'indications sur d'éventuels gains ou pertes de terrain.

Vladimir Klitschko remercie l'Allemagne pour «les félins» Vidéo: watson

Sources utilisées:

«Bild»: "Selenskyj streitet mit wichtigstem General!" (kostenpflichtig)

Avec du matériel de l'agence de presse dpa

(t-online, aj)

Traduit de l'allemand (nva)