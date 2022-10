Mais où est donc passé Batman? dr.

Le récit fou de la Batmobile d'un Ukrainien en fuite sur la Côte d'Azur

Batman n'est pas né à Kiev, mais sa voiture, une réplique du fameux bolide de 1989, roule sur les quais dodus de Monaco avec des plaques du pays de Zelensky. Son propriétaire? A cause de Poutine, c'est un peu compliqué de le savoir. Alors, bouclez votre ceinture, on vous raconte tout.

Mais d'abord, un peu de contexte, voulez-vous.

En 1989, Michael Keaton, Jack Nicholson et Kim Basinger écrivent un bout d'histoire de la chauve-souris de Gotham, sous la direction de Tim Burton. Batman déploie sa cape sur le box-office. Bruce Wayne fait de Keaton une star et DC Comics badigeonne à jamais le CV de Nicholson avec le maquillage terrifiant du Joker. Mais le tableau ne serait pas complet sans le fidèle destrier du chevalier noir: la Batmobile.

Cette année-là, le bolide favori de Batman abrite un moteur Chevrolet de 400cv, bien emballé dans un châssis de Chevrolet Impala. On raconte que le producteur du film, Anton Furst, «voulait une voiture correspondant à un mélange d’avion furtif et de machine de guerre». D'abord décriée par les puristes, car un peu lourdaude, cette Batmobile deviendra la plus populaire du garage hollywoodien, avec sa grande sœur de 1966.

Et qui dit populaire, dit «J'veux la même!». Si bien que depuis la sortie du film de Burton, plusieurs versions se baladent (légalement) sur le bitume et dans le monde entier. Mais l'une d'elle fait particulièrement parler d'elle ces derniers jours et depuis... l'agression de l'Ukraine par Vladimir Poutine. (Oui, tous les chemins mènent au Kremlin en ce moment.)

Achetée par un oligarque ukrainien en fuite

Sous les fenêtres huppées de Monaco, Cannes ou Nice, faisant fi des classiques Bentley, Ferrari et autres bijoux sur jantes, une étrange Batmobile fait saliver touristes et riches locaux supposément blasés: une réplique parfaite du modèle de 1989 aux plaques ukrainiennes.

Non. Mais son propriétaire a fui l'Ukraine avant que Poutine déboule sans autorisation, ni Batmobile, sur les terres de Zelensky. L'homme a commandé la voiture en 2019 et l'a fait assembler dans un garage à Kiev. Selon le journal Nice-Matin, il s'agit d'un oligarque ukrainien connu sous le nom de Denys Oleksiyovych Devyatov. Il ferait partie d'une liste du SBU (le FBI ukrainien) dans le cadre d'une enquête baptisée «bataillon Monaco». Les membres de cet étrange clan sont soupçonnés d'avoir déserté au début de la guerre pour rejoindre... le doux soleil de la Côte d'Azur.

Un bolide fabriqué à Kiev

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les (faux) fusils mitrailleurs qui trônent sur le capot de cette réplique ukrainienne collent parfaitement à l'ambiance du moment.

Nice-Matin a un peu fouillé dans la boîte à gants pour dessiner le portrait-robot de cette chauve-souris ukrainienne. L'homme serait originaire de Kiev et se serait enrichi grâce «au transport privé aérien de personnes, à la vente de voitures, mais aussi vente de céréales pour chiens».

«Il a même été condamné deux fois pour endettement» Selon les journalistes du média français, qui ont contacté le ministère de la Justice ukrainienne.

Avant d'enfiler sa cape, Denys Oleksiyovych Devyatov a dû faire construire la voiture de ses rêves. Montée sur la base d'une Chevrolet Caprice de 1990, on lui a flanqué un moteur V12 de BMW. Qui est ce "on"? La société ukrainienne Nanoprotec, dont les ateliers sont situés dans la banlieue de Kiev. La Batmobile, elle, a obtenu son authentification des Services automobiles ukrainiens le 16 octobre 2019. Depuis, elle roule des jours paisibles au bord de la Méditerranée.

Et comme nous vivons en 2022, la Batmobile a (évidemment) son propre compte Instagram. Sans surprise dans le monde rutilant des chars pour nouveaux riches, la bête se balade rarement sans une belle et une quantité de filtres.

Changement de propriétaire!

Alors qu'il se dépatouillait avec ses déboires judiciaires, l'oligarque ukrainien a manifestement dû se résoudre à abandonner sa Batmobile. Pour toujours? Personne ne sait si la voiture a véritablement été vendue. Or, le petit veinard à son volant est désormais un richissime Egyptien passionné de grosses cylindrées, mais aussi de parades cossues au ralenti, sur la Croisette et siège en cuir. Son nom? Mohamed Hamdy. Blase sur TikTok? @exotics_driver.