«Un désastre»: les Russes piègent une unité d'élite ukrainienne

Le ministère russe de la Défense parle de jusqu'à 25 Ukrainiens tués et d'un soldat capturé. Sur des images diffusées sur Internet par des blogueurs militaires russes, on peut voir un canot pneumatique avec les corps de six hommes. L'embarcation est couverte de sang, tandis que les cadavres portent des uniformes ukrainiens.

Ces 6 cartes montrent à quel point le front est paralysé

Malgré des offensives massives, les troupes russes n'ont gagné que peu de terrain jusqu'à présent. Le front n'a d'ailleurs pas beaucoup bougé au cours des 12 derniers mois.

Bakhmout, Avdiivka, Robotyne, Vouhledar, depuis un peu plus d'un an, ce sont toujours les mêmes lieux qui reviennent lorsqu'il est question des combats sur le front entre l'Ukraine et les territoires occupés par les Russes. Le rêve de guerre éclair de Vladimir Poutine s'est transformé en une lutte d'usure pour les hommes et le matériel.