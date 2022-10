Les missiles reçu par l'Ukraine et tirés par le système NASAMS peuvent toucher une cible à une distance d’environ 150 kilomètres. Image: Kongsberg

L'Ukraine a reçu deux armes ultra-modernes pour contrer les missiles de Poutine

C'est un tournant pour la défense ukrainienne. Suite aux bombardements russes de lundi, l'Allemagne et les Etats-Unis se sont dépêchés d'envoyer sur place des systèmes lance-missiles de dernière génération, promis il y a plusieurs mois. Présentation.

Lundi, une pluie de missiles s'est abattue sur plusieurs villes ukrainiennes, tuant une vingtaine de personnes. D'une ampleur inégalée depuis plusieurs mois, ce bombardement russe a néanmoins précipité les choses sur le front de la livraison d'armes occidentales à l'Ukraine.

En réaction à l'attaque russe, l'Allemagne et les Etats-Unis ont promis de livrer à Kiev des systèmes de défense aérienne modernes dans les plus brefs délais. Il s'agit des deux modèles suivants:

Les missiles NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile Systems) promis par les Etats-Unis.

(National Advanced Surface to Air Missile Systems) promis par les Etats-Unis. Les missiles allemands IRIS-T SLM (InfraRed Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled Surface Launched Medium range).

Le NASAMS

Image: Kongsberg

L'envoi de systèmes NASAMS n'est pas une nouveauté: il avait déjà été évoqué pendant l'été, puis confirmé par le Pentagone fin août. Bien que Washington avait promis de livrer huit NASAMS à Kiev, aucun d'entre eux n'est encore arrivé sur place.

La situation devrait bientôt changer, ont promis les Etats-Unos en réaction à l'attaque de lundi. «Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour livrer prochainement les deux premiers systèmes à l'Ukraine», a déclaré mardi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby.

Vidéo: watson

Le NASAMS est le fruit d'une collaboration entre le constructeur norvégien Kongsberg Defence and Aerospace et la société américaine Raytheon Technologie. Mis au point dans les années 1990, il est l'un des systèmes de défense aérienne les plus perfectionnés au monde, rapporte TF1. Exporté dans plusieurs pays, il est notamment utilisé pour protéger la Maison Blanche et le Pentagone.

Ses missiles peuvent toucher une cible à une distance d’environ 150 kilomètres. A cause de ses performances, le NASAMS marquera un changement majeur par rapport aux systèmes de défense aérienne de fabrication russe, estime le site spécialisé Defense News.

Ce système est composé de plusieurs parties - un lanceur, un radar, des capteurs,... Il n'est pas encore clair comment le NASAMS destiné à l'Ukraine sera configuré. Certaines variantes peuvent également intégrer des lanceurs montés sur des véhicules légers. Les types de missiles livrés ne sont pas encore connus non plus, rapporte The Drive.

L'IRIS-T SLM

Image: Diehl

L'histoire des IRIS-T SLM est similaire. L'Allemagne avait annoncé envoyer des exemplaires de ce système de défense en juin dernier. Encore une fois, le bombardement russe a accéléré les choses. Le jour même, le ministre allemand de la défense a déclaré que le premier des quatre IRIS-T SLM promis allait arriver en Ukraine au cours des «prochains jours». C'est désormais chose faite.

«Les récentes attaques de missiles russes sur Kiev et d'autres villes montrent l'importance de la défense aérienne pour l'auto-défense de l'Ukraine» Ministère de la Défense allemand

Vidéo: watson

L'IRIS-T SLM est un système antiaérien lance-missile de dernière génération. Pour la Süddeutsche Zeitung, il n'est rien de moins que «ce que l'industrie d'armement allemande a de plus moderne».

Il peut atteindre des cibles situées à une distance de 40 kilomètres et à une altitude de plus de 19 kilomètres, affirme son constructeur, Diehl BGT Defence. Le système est monté sur camion et est doté d'un radar capable de suivre plusieurs cibles à la fois. Il est conçu pour frapper les cibles suivantes:

Les bombardiers stratégiques

Les avions de chasse

Les hélicoptères d'attaque

Les missiles de croisière

Les roquettes de gros calibre

L'arrivée de ces systèmes est en somme une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Cette aide sera indispensable pour booster le vieillissant arsenal de défense aérienne ukrainien, affirme The Drive. Oleksii Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, a déclaré:

«Une nouvelle ère de défense aérienne a commencé en Ukraine» Oleksii Reznikov

«Les IRIS-T d'Allemagne sont déjà là. Les NASAMS américains arrivent. Ce n'est que le début. Et nous avons besoin de plus», poursuit-il. «Il ne fait aucun doute que la Russie est un état terroriste. Il y a un impératif moral à protéger le ciel de l'Ukraine afin de sauver notre peuple». (asi)