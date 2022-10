En bombardant Kiev hier, la Russie aurait tiré ses derniers missiles modernes

Lundi, la Russie a massivement attaqué l'Ukraine, et Kiev, avec ses derniers missiles les plus récents. Mais ce genre d'attaque ne devrait plus arriver, explique l'expert militaire Pavel Luzin.

Après l'attaque sans précédent sur l'Ukraine ce lundi, la Russie n'a apparemment plus de missiles de dernière génération en stock. Du moins, plus assez pour mener des bombardements aussi massifs que celui-ci, explique l'expert militaire Pavel Luzin au portail russe de The Insider.

Selon lui, Moscou a tiré ses 83 derniers missiles modernes qui avaient été précieusement conservés à cet effet, et ce, pendant des mois.

Et maintenant?

Environ 200 missiles de croisière à longue portée et missiles balistiques tactiques opérationnels sont fabriqués chaque année en Russie. A cela s'ajoute 20 missiles aéroportés de type X-3, précise l'expert militaire.

D'après Pavel Luzin, Moscou se retrouve désormais dans l'incapacité organisationnelle et technique, d'augmenter la production de ces armes ni même de les acheter à d'autres pays. Il ne leur resterait donc que de vieux missiles soviétiques, peu avancés sur le plan technique, ou des drones iraniens. Mais ces armes de guerre n'auraient que peu d'influence sur le cours des événements.

Après les attaques de missiles russes sur de nombreuses grandes villes d'Ukraine dont Kiev, le président Zelensky a appelé le peuple à rester uni et a également souligné la volonté de résistance de son pays.

«L'Ukraine ne se laisse pas intimider. Au contraire, nous sommes encore plus unis» Volodymyr Zelensky

Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, Anton Gerashchenko, les attaques ont fait 14 morts et près de 100 blessés dans tout le pays. Plus de 1300 agglomérations sont toujours privées d'électricité, la plupart dans les régions de Sumy, Lviv et Ternopil.

