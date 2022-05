La veste militaire de Zelensky vendue 109 000 francs

Le vêtement, signé par le président, a été vendu lors d'une collecte de fonds organisée jeudi, à Londres.

C'est devenu sa marque de fabrique. Depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky n'a jamais quitté ses vêtements militaires. Plus possible de le voir en costard-cravate, le président ukrainien ne se montre qu'en t-shirt et pull olive lors de ses nombreuses prises de parole.

Zelensky et sa fameuse veste polaire. Image: sda

L'un de ces vêtements, une veste polaire de la marque de sport outdoor M-TAC qu'il portait régulièrement, a été vendu aux enchères ce jeudi à Londres, lors d'une collecte de fonds initiée par l'ambassade ukrainienne. Dans une vidéo postée sur Twitter, cette dernière déclare:

«Aujourd'hui, tout le monde se tourne vers un homme portant une simple veste polaire. Et maintenant, l'article emblématique, personnellement signé par le président Zelensky, est ici.»

Initialement mis en vente pour 50 000 livres (plus de 60 600 francs), la «simple veste» de Zelensky a presque doublé sa valeur: l'acquéreur en a déboursé 90 000, soit plus de 109 000 francs, rapporte CNN.

Vodka et bougies

Les recettes seront dévolues à l'aide aux Ukrainiens. Lors de cette vente, qui a eu lieu à la galerie Tate Modern à Londres, d'autres objets ont été mis aux enchères: des jouets donnés par l'épouse du président Olena Zlenska, ainsi que des photos du reporter ukrainien Max Levin, tué le 13 mars dernier sur le conflit en Ukraine.

Bien avant cette vente, le président ukrainien faisait déjà l'objet d'un dense merchandising: des lego, une vodka et même des bougies à son image étaient vendus pour récolter des fonds pour l'Ukraine.

(asi)