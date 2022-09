«Lis sur mes lèvres»: Zelensky a écrit un poème (pas très gentil) à Poutine

Dans un message d'une assurance inédite, dimanche sur Telegram, le président ukrainien a prévenu le patron du Kremlin avec des mots cristallins: «Le froid, la faim, l'obscurité et la soif ne sont pas aussi effrayants et mortels que toi.» On dit la guerre à un «tournant militaire décisif», la communication de Zelensky semble le prouver.

Dimanche soir, sur son compte Telegram personnel, Volodymyr Zelensky n'y est pas allé par quatre chemins, mais par une anaphore aiguisée comme une lame.

«Lis sur mes lèvres: Sans essence ou sans toi? Sans toi. Sans lumière ou sans toi? Sans toi. Sans eau ou sans toi? Sans toi. Sans nourriture ou sans toi? Sans toi» Volodymyr Zelensky

Sans le nommer, le président ukrainien s'adressait à Vladimir Poutine. Un discours d'une force inédite. Dans la journée, plusieurs centaines de localités au nord-est du pays et dans la région de Donestk avaient été privées d'électricité. En cause, des bombardements russes. «Pensez-vous toujours pouvoir nous intimider, nous briser, nous imposer des concessions?» Vous n’avez vraiment rien compris? N’avez-vous pas compris qui nous sommes?»

Les mots claquent comme des obus sur leurs cibles.

Zelensky: «Nous appellerons cela une victoire»

Pourquoi une telle assurance, derrière l'apparente poésie guerrière qui se dégage du message? Parce que les bouches n'ont jamais autant évoqué une possible victoire de l'Ukraine sur la Russie de Poutine. Les communications officielles de Zelensky, bien sûr, mais également des blogueurs et des spécialistes militaires russes, qui semblent perdre à la fois le moral et patience.

C'est donc aussi parce que l’Ukraine revendique avoir récupéré 3000 kilomètres carrés de territoire ces derniers jours. «Pendant leur retraite, les troupes russes abandonnent leurs positions hâtivement et s’enfuient», annonçait, lundi matin, l'armée de Zelensky.

Zelensky sur Telegram: «Les 90 jours à venir décideront de plus de 30 ans d’indépendance de l’Ukraine. 90 jours qui décideront de l'existence de l’Union européenne. L’hiver déterminera notre avenir» Volodymyr Zelensky

En fin de journée, lundi, le président ukrainien en a rajouté une couche, toujours sur Telegram. Pour signifier à ses troupes qu'il compte sur eux et qu'il est persuadé de la tournure positive que prendra la guerre (dimanche était le 200e jour du conflit), il a évoqué les soldats russes qui devraient invariablement abandonner et faire demi-tour. «Vous verrez briller les yeux de notre peuple et les talons des occupants. Ils appelleront ça des "gestes de bonne volonté". Nous appellerons cela une victoire.» (fv)