L'Ukraine aurait attaqué la Russie avec des drones achetés sur AliExpress

L'Ukraine a-t-elle attaqué une raffinerie russe avec deux drones achetés sur le site chinois AliExpress? C'est ce que les indices sur un incident survenu mercredi laissent supposer. Explications.

L'accident survenu mercredi dans la raffinerie de pétrole de Novochakhtinski, en Russie, ressemble fortement à une attaque délibérée. Plusieurs questions restent encore ouvertes, mais les éléments dont on dispose dessinent une situation pour le moins embarrassante pour Moscou.

Voici ce qu'il s'est passé. Mercredi matin, deux drones se sont écrasés contre la raffinerie, selon un communiqué que celle-ci a diffusé par la suite. Le premier engin a frappé à 8h40, le second 43 minutes plus tard. L'impact des deux aéronefs a provoqué un gros incendie, dont les images ont fait le tour des réseaux.

Image: Twitter

La raffinerie a également indiqué que le personnel avait été évacué et que le travail était interrompu pendant l'évaluation des dégâts. Aucune victime n'est à déplorer.

Ce qui rend les choses délicates, c'est que la ville de Novochakhtinski se trouve à quelques kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Elle est proche de la région de Lougansk, où d'intenses combats font rage entre les troupes russes et ukrainiennes. Autrement dit, la ligne du front n'est pas loin.

Novochakhtinski se situe près de la ligne du front. Image: datawrapper/watson

Sans accuser nommément les forces ukrainiennes, Moscou a dénoncé des «actes terroristes venant de la frontière occidentale» de cette région russe. De son côté, Kiev n'a pas revendiqué la responsabilité de cette attaque présumée.

Drones turcs, russes et ukrainiens

La faible distance du théâtre des combats n'est pas le seul élément qui parle en faveur d'une attaque ukrainienne. En effet, les aéronefs sans équipage jouent un rôle clé dans la stratégie militaire du pays, qui dispose notamment de drones de combat Bayraktar TB2 d'origine turque. L'Ukraine a également reçu de Washington un millier de «munitions volantes» Switchblade et environ 121 Phoenix Ghost, rapporte le site spécialisé Oryx.

Il semble pourtant que les engins qui ont frappé la raffinerie de Novochakhtinski ne ressemblent à aucun de ces modèles. La faible qualité des images rend l'identification des deux drones difficile, rapporte The Drive, mais des caractéristiques utiles sont clairement visibles. Il s'agit principalement de la disposition de la double poutre et des ailerons verticaux en flèche à chaque extrémité de l'empennage.

Le Bayraktar TB2 partage certains de ces éléments avec le drone impliqué dans l'incident de Novoshakhtinsk. Toutefois, ce dernier semble plus petit et ne présente pas les empennages en forme de V inversé qui caractérisent le modèle de conception turque. Son fuselage a également une forme différente, comme on peut le voir ci-dessous:

Les silhouettes du drone qui a attaqué la raffinerie (é gauche) et le Bayraktar TB2 turc (à droite). Image: Twitter

D'autres analystes ont alors pensé qu'il s'agissait d'un drone PD-1 ou PD-2, de construction ukrainienne, qui aurait été modifié pour l'occasion. Pourtant, tout comme le Bayraktar, ce modèle présente les fameux empennages en forme de V inversé dont le mystérieux engin non identifié ne dispose pas.

Et il ne s'agit pas non plus du drone russe Forpost, que les Ukrainiens auraient pu capturer et utiliser contre leur ennemi. La forme de ce dernier est similaire à celle du drone inconnu, mais le modèle russe ne dispose pas des ailerons verticaux en flèche:

Image: Twitter

6000 francs sur AliExpress

Les options conventionnelles ne permettent donc pas d'identifier les engins qui se sont écrasés contre la raffinerie. Ceux-ci ressemblent, toutefois, à un autre modèle plus insoupçonné: le Skyeye 5000mm, un drone commercial dont la forme des empennages semble correspondre à l'engin de la vidéo:

Image: Aliexpress

Détail cocasse: le Skyeye 5000mm est en vente sur le site site chinois de commerce en ligne AliExpress, spécialisé dans la vente de produits à bas prix et, le plus souvent, de mauvaise qualité.

Il est même en action: une recherche rapide sur le site nous informe qu'on peut le commander pour 6479,24 francs, à la place de 12 958,49. Pour le faire livrer en Suisse, il faut pourtant débourser plus de 4000 francs.

Image: Aliexpress

L'idée d'une attaque menée avec des drones achetés sur un site low cost chinois peut sembler surréaliste, mais il s'agit d'un scénario beaucoup plus probable qu'on le pense, souligne The Drive. Ce type d'engin offre, en effet, plusieurs avantages:

Il est beaucoup moins cher qu'un modèle professionnel;

Il est beaucoup plus facile à acquérir et à utiliser que des armes à guidage de précision;

Il est plus difficile à identifier et permet aux commanditaires de rester discrets et nier leur responsabilité.

De plus, équiper un drone de ce type pour une activité kamikaze est amplement à la portée des techniciens ukrainiens, poursuit le site. Depuis le début du conflit, plusieurs exemples de drones civils modifiés et utilisés en combat ont été reportés. Ce ne serait donc pas la première fois.

Une incursion embarrassante

Au-delà du modèle utilisé, cette attaque témoigne d'une capacité significative à cibler des objectifs en territoire russe, si la responsabilité de Kiev devait être confirmée.

Dans ce cas, commente le Guardian, il s'agirait d'une pénétration embarrassante des systèmes de défense aérienne de la Russie dans sa guerre en cours en Ukraine.

En effet, non seulement la cible se trouve en territoire russe, mais la zone frontalière ukrainienne est actuellement contrôlée par les Russes. La zone tampon s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres, au moins jusqu'à Donetsk. Si les drones attaquants ont été lancés depuis le territoire contrôlé par les Ukrainiens, cela signifie qu'ils ont dû parcourir une longue distance pour atteindre leur objectif.