20 tweets méchants qui vont énerver les pro-Poutine (et Musk)

La guerre en Ukraine a toujours son lot d'images choc et d'événements tragiques, mais prenons un peu de recul et intéressons-nous au travail des caricaturistes.

Pendant ce temps-là au Kremlin

L'ami de Poutine Robert Fico a remporté les élections en Slovaquie. Il veut mettre fin à l'aide à l'armement pour l'Ukraine.

Viktor Orban et Robert Fico au travail

Quand la Russie teste son nouveau drone Lada

La situation actuelle de la Russie

Quand tu dois trinquer avec Poutine

La relation est compliqué

Quand tu demandes à Olaf Scholz des missiles de croisière Taurus

Comment Volodymyr Zelensky envisage la poursuite de l'aide militaire américaine et ...

… comment ça s'est vraiment déroulé.

Quand l'homme le plus riche du monde appelle indirectement à voter pour le parti d'extrême droite allemand AfD

Elon Musk a partagé le post d'un utilisateur de X raciste appelant à voter pour le parti d'extrême droite AfD. Le post critique le fait que huit navires allemands appartenant à des organisations non gouvernementales accueilleraient actuellement des réfugiés et des migrants de la Méditerranée pour les conduire en Italie. «Le public allemand en est-il conscient?» a écrit Musk. Le ministère allemand des Affaires étrangères a rapidement réagi en répondant: «Oui. Et on appelle ça sauver des vies».



Quand tu as acheté Twitter X pour insulter Zelensky avec des mèmes

Quand ça fait 5 minutes que tu n'as pas posté de propagande russe

Musk, originaire d'Afrique du Sud, s'est également mêlé récemment au débat sur l'immigration aux États-Unis, demandant sur X pourquoi la politique américaine se préoccupait davantage de l'Ukraine que de la frontière des États-Unis.

Poutine fait l'éloge de Musk en tant que «personne exceptionnelle» et homme d'affaires

Le roi des trolls

Quand tu es Ukrainien et que tu as acheté une Tesla

Voici à quoi ressemble le logo de Tesla en Russie

😂

L'état de la flotte russe de la mer Noire

Comment la Suède pourrait mettre fin à la guerre immédiatement

Si vous ne connaissez pas encore la gastronomie suédoise et le Surströmming...

