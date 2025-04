Zelensky dit que des soldats chinois combattent aux côtés des Russes

«Nos militaires ont capturé deux citoyens chinois qui combattaient dans les rangs de l’armée russe. Cela s’est produit sur le territoire ukrainien, dans la région de Donetsk. Des documents d’identité, des cartes bancaires et des données personnelles ont été retrouvés en leur possession.



Nous avons des informations laissant penser que les unités de l’occupant comptent bien plus de ressortissants chinois que ces deux individus. Nous procédons actuellement à la vérification de tous les faits — les services de renseignement, le Service de sécurité d’Ukraine et les unités concernées des forces armées sont mobilisés.



J’ai demandé au ministre des Affaires étrangères de contacter immédiatement Pékin pour obtenir des clarifications sur la position de la Chine face à cette situation.



Le fait que la Russie implique la Chine, ainsi que d’autres pays, directement ou indirectement, dans cette guerre en Europe, constitue un signal clair: Poutine ne cherche en aucun cas à mettre fin au conflit. Il cherche des moyens de le poursuivre. Cela appelle une réponse. Une réponse des Etats-Unis, de l’Europe et de tous ceux, dans le monde, qui veulent la paix.



Les citoyens chinois capturés sont désormais sous la garde du Service de sécurité d’Ukraine. Les actions d’enquête et les opérations pertinentes sont en cours.»

