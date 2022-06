Soldats russes dans l'est de l'Ukraine. image: keystone

La Russie célèbre déjà sa victoire: 3 évolutions importantes du conflit

La Russie fait de petits progrès dans le Donbass. Vladimir Poutine utilise les réserves de céréales comme moyen de pression. A la télévision russe et au Kremlin, on se dit déjà sûr de la victoire.

Corsin Manser

Développement sur le front

La guerre en Ukraine dure depuis plus de trois mois. Les combats se sont déplacés vers l'est et le sud du pays. Au début, les forces russes y étaient bloquées. Elles semblent désormais avoir pris un certain avantage dans le Donbass.

Les Russes n'avancent pas vite. Ils parcourent tout au plus quelques kilomètres par jour. Mais ils ont tout de même réussi, selon leurs propres dires, à prendre la ville stratégique de Lyman. Ils ont également gagné du terrain autour de la ville de Popasna.

Par des tirs d'artillerie incessants, les Russes rasent des zones d'habitation entières. Il ne reste plus grand-chose de la ville de Rubizhne, comme le montrent des images récemment publiées par la BBC.

L'attention des forces russes se porte actuellement sur Severodonetsk. Cette localité, qui comptait autrefois 100 000 habitants, est la dernière ville de la région de Louhansk qui n'est pas encore sous contrôle russe. Les Ukrainiens résistent encore, mais la ville pourrait tomber dans les jours à venir. Les Russes ont encerclé Severodonetsk. Il ne reste désormais qu'un seul pont pour sortir de la ville.

Ces derniers jours, la journaliste de Sky-News Alex Crawford a fait un reportage dans cette ville où les combats font rage. Elle a rencontré de nombreux habitants qui tiennent bon dans des bunkers et des caves, au péril de leur vie. La souffrance, la destruction, le désespoir mais aussi le courage des gens sont évidents.

Les Russes auraient appris de leurs erreurs initiales, écrit le célèbre expert militaire Mick Ryan sur Twitter. Ils n'attaqueraient plus sur de nombreux fronts en même temps, mais se concentreraient sur certaines zones. C'est pourquoi ils pourraient remporter quelques succès dans le Donbass.

«Ils se sont déplacés lentement et prudemment, ont bien utilisé leur avantage en matière d'artillerie et ont veillé à ne pas rendre leur logistique aussi vulnérable qu'ils l'ont fait au nord» Mick Ryan, expert militaire

Malgré les succès remportés dans le Donbass, il ne faut pas oublier que les Russes ont perdu la bataille de Kharkiv, pour le moment. Les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes. La deuxième ville du pays est désormais à nouveau sûre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même pu s'y rendre ce week-end.

C'est ainsi que se présente actuellement le front dans le sud et l'est de l'Ukraine. carte: ministry of defence

Les Russes n'avancent pas non plus dans le sud. Les forces ukrainiennes ont même lancé une contre-offensive près de la ville de Kherson. Les forces russes n'ont pas pu reconquérir beaucoup de terrain, comme l'écrit l'Institute for the study of war (ISW). La contre-offensive pourrait toutefois contraindre les Russes à devoir envoyer des renforts dans la région de Kherson. Ces troupes manqueraient alors à d'autres endroits.

En résumé: dans le Donbass, les Russes progressent lentement. Autour de Kharkiv et près de Kherson, ils ne parviennent actuellement pas à gagner du territoire et doivent même parfois subir des pertes de territoire.

Les céréales

Alors que les combats font rage en Ukraine, Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Les trois chefs d'État se sont entretenus pendant environ 80 minutes samedi. «Le chancelier allemand et le président français ont alors insisté sur un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes», a déclaré Steffen Hebestreit, le porte-parole du gouvernement allemand. Il a ajouté:

«Ils ont appelé le président russe à des négociations directes et sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit»

Les discussions ont également porté sur les céréales qui sont bloquées dans les ports ukrainiens. Avant la guerre, l'Ukraine exportait jusqu'à six millions de tonnes de céréales et de graines oléagineuses par mois. En raison de la guerre, ce chiffre n'était plus que de 200 000 tonnes en mars de cette année. La Russie bloque l'important port d'Odessa et l'Ukraine a miné de nombreux accès aux ports afin d'empêcher les navires russes de mener des opérations de débarquement.

Vladimir Poutine veut exporter les céréales bloquées dans les ports en échange de la levée des sanctions. image: keystone

Conséquence: le prix des céréales a fortement augmenté. Le Conseil de sécurité de l'ONU estime que 400 millions de personnes sont menacées de pénurie alimentaire à cause de cela. Lors de son entretien avec Scholz et Macron, Poutine a annoncé qu'il était prêt à «trouver des possibilités d'exportation de céréales sans entraves». Le président russe a toutefois exigé en contrepartie la levée des sanctions économiques occidentales.

Des céréales expédiées depuis Kherson dans le sud de l'Ukraine, vers la Russie La Russie qui bloque depuis des semaines les exportations agricoles ukrainiennes par la mer, a désormais importé des céréales de la région occupée de Kherson sur la mer Noire vers son propre pays. L'exportation de la récolte de l'année dernière vers la Russie a commencé, a déclaré lundi le vice-chef de l'administration militaire prorusse de Kherson, Kirill Stremoussov, à l'agence de presse publique Tass.



Selon Stremoussov, il s'agit de faire de la place dans les greniers pour la nouvelle récolte. C'est pourquoi une partie des réserves de céréales aurait été vendue en Russie. Il n'a pas donné d'indications sur les conditions auxquelles les agriculteurs ont cédé leur récolte à la Russie.



Lundi, Kiev a de nouveau accusé Moscou de voler des stocks de céréales dans les territoires occupés. Près de 500'000 tonnes de céréales auraient été exportées illégalement par les troupes russes depuis Kharkiv, Kherson, Zaporijjia, Louhansk et Donetsk, a déclaré lundi le vice-ministre ukrainien de l'Agriculture, Taras Vysotskyi. De grandes quantités auraient notamment été expédiées via le port de Marioupol conquis par les troupes russes, selon les dernières informations. (ats/dpa)



Les Russes se réjouissent

Avec les céréales, Vladimir Poutine dispose donc d'un puissant moyen de pression. La crainte d'une crise alimentaire à grande échelle tient le monde en haleine. C'est notamment pour cette raison que des voix s'élèvent en Occident pour exiger une fin rapide de la guerre et demander à l'Ukraine de renoncer à des territoires.

«Les négociations doivent commencer dans les deux prochains mois, avant que ne surviennent des distorsions et des tensions qui ne seront pas faciles à surmonter» Henry Kissinger

L'ancien secrétaire d'Etat américain, Henry Kissinger, a demandé un retour au «statu quo ante», lorsque la Russie contrôlait formellement la Crimée et informellement les deux régions les plus à l'est de l'Ukraine, Louhansk et Donetsk.

Quelques jours plus tôt, le New York Times tenait un discours similaire. L'Ukraine doit prendre des «décisions territoriales douloureuses» pour parvenir à la paix, écrivait le comité de rédaction du journal. Une victoire militaire n'est «pas un objectif réaliste».

Zelensky a toutefois rejeté avec véhémence d'éventuelles cessions de territoires à la Russie.

«L'Ukraine se battra jusqu'à ce qu'elle récupère l'ensemble de son territoire» Zelensky

En Russie, les déclarations de Kissinger ont été accueillies avec satisfaction. «Ni l'Occident ni Kiev ne croient à la victoire de l'Ukraine», s'est-on réjoui à la télévision nationale. La journaliste Julia Davis, qui suit les médias russes, affirme que le ton a changé. Les Russes se sentiraient renforcés, car l'Occident envisage désormais de céder des territoires. Le ton est désormais donné: «Il y a des fissures dans les alliances occidentales! Ils veulent négocier! Nous sommes en train de gagner! Prenons plus de terrain en Ukraine».

Au Kremlin aussi, on est confiant, rapporte le portail d'information russe indépendant Meduza. «A la fin, nous les écraserons», a déclaré une source proche du gouvernement. «Tout cela se terminera probablement à l'automne».

Selon le rapport, les fonctionnaires du Kremlin pensent que l'Occident ne maintiendra pas son soutien militaire et financier en Ukraine. Une autre source a déclaré au portail d'information: