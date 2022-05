Les Etats-Unis envisagent d'envoyer les forces spéciales à Kiev

Afin d'éviter une nouvelle escalade du conflit en Ukraine, le président américain Biden a jusqu'à présent exclu d'envoyer des soldats dans la zone de guerre. Mais il pourrait désormais y avoir un changement de cap.

Les troupes américaines vont-elles bientôt se déployer en Ukraine? Bild: keystone

Des dizaines de soldats des «forces spéciales américaines» pourraient être déployés dans la capitale ukrainienne ces prochains jours. Un plan serait à l'étude au sein du Pentagone et du Département d'Etat. L'objectif? Protéger l'ambassade américaine de Kiev qui a rouvert ses portes, rapporte le Wall Street Journal. Un retour de la «Marine Corps Security Guard» serait également à l'étude. Cette unité est chargée de la protection des ambassades américaines dans le monde entier.

Actuellement, les forces de sécurité du Département d'Etat américain protègent l'établissement. Ni le président Joe Biden ni aucun des ministres compétents n'ont, toutefois, donné leur accord jusqu'à présent, peut-on lire dans le journal américain.

Biden avait jusqu'à présent exclu le déploiement de soldats américains en Ukraine afin d'éviter une escalade du conflit avec la Russie. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise.

Au fil du temps, et en fonction de l'évolution du conflit dans l'Est, les responsables américains envisagent ,en effet, une présence plus importante des Etats-Unis, et ce, notamment pour administrer les dizaines de milliards de dollars d'armement qui ont afflué dans le pays ces derniers mois. A ce propos, certains responsables militaires américains aimeraient renvoyer en Ukraine les forces spéciales et autres troupes qui ont mené des opérations de formation et de conseil pour l'armée ukrainienne.

Même si les troupes russes se sont retirées de la région de Kiev, la ville a continué à être la cible d'attaques de missiles ces dernières semaines.

