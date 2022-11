Iryna Venediktova. Image: sda

C'est officiel, la chasseuse d'oligarques de Zelensky débarque en Suisse

Jeudi, après une longue attente, le président ukrainien a signé le décret désignant sa nouvelle ambassadrice en Suisse: l'ancienne procureure générale, Iryna Venediktova.

Othmar von Matt / ch media

La semaine dernière, nous apprenions que le président Zelensky avait rappelé Artem Rybchenko, l'ambassadeur ukrainien en Suisse. Dans l'attente d'une nomination, ce dernier continuait de gérer, depuis Berne, les affaires courantes. Quant à la personne qui devrait le remplacer, un nom était sur toutes les lèvres: Iryna Venediktova, une ex-procureure.

Depuis ce 17 novembre, la situation est tranchée. Dans son décret dit «786/2022», le président Zelenski a bel et bien nommé Iryna Venediktova «ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine auprès de la Confédération suisse».

Par le décret 786/2022, le président Volodymyr Zelensky a nommé l'ancienne procureure générale Irina Venediktova comme nouvelle ambassadrice en Suisse. Image: Capture d'écran: Bureau présidentiel de l'Ukraine

Mais qui est Iryna Venediktova? Cette avocate et politicienne a obtenu son diplôme en 2000 à l'Université nationale des affaires intérieures de Kharkiv, avec une spécialisation en droit et en gestion. En 2014, elle est devenue professeure du département de droit civil de l'Université nationale V.-N.-Karasin de Kharkiv.

Confidente de Zelensky

Considérée comme une proche de Zelensky, en 2018, elle a d'abord été sa conseillère juridique, puis membre de sa campagne électorale pour la présidence. En 2020, le président ukrainien a proposé Venediktova au Parlement en tant que procureur général. Elle est ainsi devenue la première femme à occuper ce poste de 2020 avant d'être destituée de ses fonctions au 17 juillet 2022 avec le chef des services secrets Ivan Bakanov.

D'après la NZZ, la présidence ukrainienne a été irritée par le fait que Venediktova ait attiré l'attention du public et précipité les procès contre les prisonniers de guerre russes. Zelensky aurait préféré ralentir le processus afin d'avoir une monnaie d'échange pour les discussions avec les Ukrainiens.

Iryna Venediktova remplace donc Artem Rybchenko, ambassadeur d'Ukraine en Suisse depuis mai 2018. Bien que populaire et respectée, des sources ukrainiennes ont, cependant, affirmé qu'il aurait été remplacé en vue d'une approche diplomatique plus dure avec Berne. La confidente de Zelensky devrait veiller à ce que la Suisse durcisse les sanctions contre les oligarques russes et ukrainiens et gèle par conséquent leurs fonds.

Traduit et adapté de l'allemand par mndl