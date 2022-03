Cette petite ville ukrainienne résiste encore aux bombes de Poutine

Une victoire aurait permis aux forces russes de se déployer plus à l'Ouest, en direction de l'immense port d'Odessa et d'une importante centrale nucléaire. Pourtant, une petite cité résiste encore et toujours à l'envahisseur russe.

Le pont de Voznesensk a été détruit par les forces ukrainiennes pour empêcher les Russes d'accéder à la ville. Image: twitter

Pendant deux jours, les forces ukrainiennes ont lutté pour repousser les troupes russes pour empêcher la petite ville de Voznesensk de tomber entre les mains de Poutine, rapporte la BBC.

Un coup fatal

«Il est difficile d'expliquer comment nous avons réussi. C'est grâce à l'esprit combatif de nos habitants et à l'armée ukrainienne», a déclaré le maire de Voznesensk, Yevheni Velichko, 32 ans, en gilet pare-balles avec ses gardes devant l'hôtel de ville.

Les troupes ukrainiennes, soutenues par une armée éclectique de volontaires locaux, ont porté un coup fatal aux plans russes, d'abord en faisant sauter le pont, puis en repoussant l'armée, jusqu'à 100 km, vers l'Est.

«C'est un endroit tellement stratégique. Nous ne défendons pas seulement la ville, mais aussi tout le territoire situé derrière elle. Et nous n'avons pas les armes lourdes dont dispose notre ennemi», a-t-il déclaré.

Comme sur tant de lignes de front en Ukraine, les missiles antichars fournis par les Britanniques se sont avérés cruciaux pour renverser la tendance contre les blindés russes à Voznesensk.

«C'est uniquement grâce à ces armes que nous avons pu battre notre ennemi ici. Et nous disons merci à nos partenaires pour leur soutien. Mais nous avons besoin de plus. Les convois de l'ennemi vont continuer à arriver.»

L'importance stratégique de Voznesensk est devenue évidente peu après que les forces russes aient échoué à prendre un pont encore plus grand, située sur le deuxième plus grand fleuve d'Ukraine, le Buh sud. (sia)