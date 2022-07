Pause des combats et nouvelle bataille à l'horizon: le point sur l'Ukraine

Un régiment tchétchène pose devant des maisons en ruine à Lyssytchansk. Bild: keystone

Après la prise de la ville stratégique de Lyssytchansk, Poutine a ordonné une pause dans les opérations pour ses troupes, tandis qu'une bataille se profile autour de Kherson.

Patrick Toggweiler

La guerre en Ukraine continue actuellement de se concentrer sur deux théâtres d'opérations principaux. La région autour des deux villes conquises de Severodonetsk et Lyssytchansk à l'est et autour de la ville de Kherson au sud.

Le front est: Sloviansk et Bakhmout

Image: datawrapper/watson

Après la prise de Severodonetsk et de Lyssytchansk, le président russe Vladimir Poutine a ordonné une pause dans les opérations pour les troupes impliquées. Il s'agirait principalement de mercenaires de Wagner, de soldats tchétchènes et de séparatistes. Selon l'estimation de l'Institute for the Study of War (ISW), ils ont subi des pertes considérables dans la bataille pour les deux villes de 100 000 habitants.

Le bureau de conseil militaire polonais Rochan Consulting voit les choses différemment. Il ne croit pas aux lourdes pertes russes. Les données ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

Dans tous les cas, Moscou tente de présenter le contrôle de la région comme une grande victoire, mais ce récit est également mis à mal par ses alliés. Le nationaliste russe et ancien leader séparatiste Igor Girkin a par exemple vivement critiqué la procédure sur son canal Telegram (400 000 abonnés). Selon lui, les pertes humaines et matérielles ont été trop importantes par rapport au gain stratégique.

Igor Girkin aimerait voir une grande Russie de Brest à Vladivostok.

Ce n'est pas la première fois que Girkin critique directement la manière de procéder de l'armée russe et, indirectement, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Le fait que Girkin puisse le faire aussi publiquement est un indice que l'extrême droite russe gagne en influence, analyse Ivo Mijnssen, spécialiste de l'Europe de l'Est, dans un podcast de la NZZ. L'objectif déclaré de Girkin est la création d'un grand empire russe. Dans la guerre contre l'Ukraine, il préconise une mobilisation générale.

Scènes de combat dans les rues de Severodonetsk, avant sa chute. Image: sda

La durée de la pause opérationnelle pour les troupes autour de Severodonetsk et Lyssytchansk n'est pas connue. L'ISW ne s'attend pas à une période trop longue, car une telle période serait liée à divers risques comme les contre-attaques et la réorganisation des unités ukrainiennes. Le prochain objectif anticipé est le front entre les villes de Sloviansk et Bakhmout.

Pendant ce temps, les troupes russes attaquent les infrastructures civiles à l'artillerie lourde plus au nord-est, autour de Kharkiv. Selon les données ukrainiennes, 30 civils ont été tués au cours des sept derniers jours.

Le front sud: Kherson

Image: datawrapper/watson

Le magazine The Economist, généralement bien informé, a rapporté que les troupes ukrainiennes s'étaient approchées à moins d'un kilomètre de la ville de Kherson, actuellement sous contrôle russe.

Cette information a été démentie par la porte-parole ukrainienne Natalia Humeniuk: «Cette déclaration n'est pas seulement fausse, elle perturbe nos citoyens et nuit à nos unités». Dans le même temps, Humeniuk a toutefois confirmé que l'armée ukrainienne avançait «lentement mais avec confiance» dans le sud.

Selon des informations ukrainiennes, un dépôt de munitions russe a été détruit à Dar'ivka, à 10 kilomètres au nord-est de Kherson, et 30 soldats ennemis ont été tués par des tirs de roquettes et d'artillerie. Il n'est pas confirmé si un système Himars (High Mobility Artillery Rocket System) fourni par les Etats-Unis a déjà été utilisé à cette occasion.

Les Himars peuvent atteindre des cibles loin derrière le front. Rochan Consulting rapporte que les lanceurs mobiles sont déjà en Ukraine, mais pas les munitions. L'armée ukrainienne a toutefois déjà publié une vidéo montrant ces systèmes en action dans la région de Zaporijjia. Selon les rumeurs, des Himars auraient également été utilisés dans la lutte pour l'île aux Serpents.

Les experts s'attendent à des combats plus intenses autour de Kherson dans les prochains jours. La Russie a transporté 17 wagons de munitions de la Crimée à Kalantchak. Cette ville de 10 000 habitants se trouve à 40 kilomètres au sud-est de la ville stratégique.

Outre les munitions, des troupes fraîches auraient également été transportées dans la région. En raison de la situation autour de Kherson, la Russie envisagerait de décréter une mobilisation générale en Crimée. Les habitants de la péninsule pourraient ainsi être contraints de se battre contre leurs propres compatriotes.