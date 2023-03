Les soldats russes se battraient désormais avec… des pelles

En manque d'armes, les soldats russes se battraient avec leur matériel militaire, selon le ministre de la Défense britannique.

Selon des experts militaires britanniques, les pénuries d'armes et de munitions du côté russe auraient désormais des conséquences insolites dans la guerre en Ukraine. Dans son rapport quotidien, le ministère britannique de la Défense a écrit dimanche que Moscou utilisait probablement des pelles, dans les combats rapprochés. Des réservistes russes auraient indiqué avoir été envoyées à l'attaque d'une base ukrainienne avec «des armes à feu et des pelles».

Les Britanniques affirment que la bêche de campagne MPL-50, qui est prévue pour creuser des tranchées, est un symbole en Russie. Pourtant, l'outil n'a guère évolué depuis son introduction en 1869, son utilisation sur le front serait le signe de combats rapprochés, brutaux et peu exigeants sur le plan technique, qui seraient de plus en plus fréquents en Ukraine selon les dernières indications. L'utilisation de cette bêche démontrerait la détermination de la Russie à continuer à mener des attaques malgré le manque de munitions.

Ça, c'est une bêche de campagne MPL-50. Image: wikipédia

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le ministère britannique de la Défense publie quotidiennement des rapports sur le déroulement de la guerre en se basant sur des informations des services de renseignement. Le gouvernement britannique veut ainsi contrer la présentation russe et informer ses alliés. Moscou accuse Londres de mener une campagne de désinformation. (t-online)