Comment affronter les drones kamikazes russes? Voici les options de l'Ukraine

L'armée russe est équipée de drones iraniens petits et difficiles à intercepter. La méthode de défense la plus efficace pourrait également être la moins chère.

Des drones kamikazes iraniens s'abattant sur une métropole européenne à l'heure de pointe au matin en semant la mort: les images des récentes attaques terroristes russes sur Kiev et d'autres lieux en Ukraine ont également fait réagir l'Otan. Afin que les Ukrainiens puissent mieux se protéger contre ces tueurs volants, l'Alliance veut désormais fournir davantage de techniques de défense contre les drones. Une lueur d'espoir pour ce pays meurtri?

L'Otan ne s'est pas exprimée concrètement sur les systèmes que les Ukrainiens devraient recevoir, mais des prises de position antérieures et un coup d'œil sur les arsenaux des alliés fournissent des indices.

Les Etats-Unis veulent fournir un système inédit

Ainsi, le gouvernement américain a déjà annoncé, fin août, la livraison de systèmes de défense de type «Vampire» du fabricant L3Harris. Il s'agit d'une combinaison d'un brouilleur, d'une caméra infrarouge et d'un lance-roquettes, qui peut être montée sur la surface de chargement d'un petit camion.

Le système Vampire de L3Harris : les premiers exemplaires pourront être livrés d'ici mai 2023. Image DR

Selon les indications du fabricant, le système de défense peut être commandé depuis le siège du passager à l'aide d'un joystick. Les missiles sont guidés par laser et peuvent atteindre des cibles situées jusqu'à dix kilomètres de distance. Si nécessaire, toute l'électronique peut être facilement retirée de la surface de chargement et remise en place en quelques heures. Un porte-parole de l'entreprise, cité par le magazine spécialisé Defense One, explique:

«L'avantage de ce système est qu'il est assez bon marché et qu'il peut être installé sur n'importe quel véhicule»

Problème: le Vampire est un système nouvellement développé qui doit d'abord être produit. Selon le magazine spécialisé Janes, les premiers exemplaires pourraient être livrés d'ici mai 2023. On ne sait pas combien l'Ukraine devrait en recevoir. Des armes anti-drones portables, que le gouvernement allemand a déjà promis à l'Ukraine, seraient plus rapidement disponibles. On ne sait, toutefois, pas exactement de quels systèmes il s'agit. Sur la liste de matériel de Berlin, il n'est question que de brouilleurs et d'appareils électroniques de défense contre les drones. Il peut s'agir de systèmes différents.

Les drones iraniens sont peu sensibles à la technologie

En août, la Bundeswehr a annoncé avoir fait l'acquisition de cinq exemplaires du système de défense fixe «Asul». Il se compose de deux conteneurs mobiles équipés d'un mât rétractable, de trois radars, d'une caméra et d'un émetteur de radiofréquences. Il permet de suivre à la trace le signal de commande d'un drone en approche. Un brouilleur peut alors faire tomber l'objet à plusieurs kilomètres de distance. Avant l'acquisition d'Asul, l'armée allemande devait, dans un premier temps, détecter les drones et dans un deuxième temps les intercepter avec une sorte de fusil, à voir dans cette vidéo.👇

Toutefois, les Asul et les canons épaulés ne permettent d'abattre que des drones pesant jusqu'à 25 kilos. Les drones terroristes iraniens de type Shahed-136 pèsent, en revanche, 200 kilos et se dirigent vers une cible prédéfinie, guidés par un émetteur GPS. «Les brouilleurs et autres moyens de guerre électronique ne sont donc pas si pertinents pour combattre de tels drones», écrit le journaliste spécialisé Tyler Rogoway sur Twitter:

«Le brouilleur GPS est la seule faiblesse potentielle de ces drones, mais c'est compliqué»

Une lutte très coûteuse

Les objets volants tels que le Shahed-136 ne peuvent être interceptés efficacement qu'avec des systèmes de pointe, écrit Rogoway, «notamment avec les Nasams». La dernière version du système développé par les Etats-Unis et la Norvège peut tirer différents missiles sol-air, par exemple aussi les missiles Iris-T fabriqués en Allemagne.

Un missile Iris-T sur un avion. Image: DPA Diehl

Un lanceur au sol d'Iris-T. Image: DPA

Aux Etats-Unis, le système protège, par exemple, la capitale Washington contre les attaques aériennes. Fin août, le gouvernement américain a annoncé la livraison de Nasams à l'Ukraine, sans toutefois préciser le nombre ou la date de livraison.

Le Royaume-Uni a, par ailleurs, assuré la livraison de «centaines de missiles». Tyler Rogoway, qui étudie le sujet depuis des années indique:

«Si la Russie continue à augmenter ses réserves de drones kamikazes, il devient extrêmement important de déployer des Nasams à proximité des villes et des installations militaires.»

Le système Nasams, pour «Norwegian Advanced Surface to Air Missile System», est une batterie de missiles sol-air norvégienne destinée à la lutte antiaérienne à moyenne et longue portée. Image: Shutterstock

Mais même un système aussi moderne que le Nasams atteint ses limites si des essaims de drones kamikazes ennemis continuent de s'approcher, fait remarquer Rogoway. Les coûts deviendraient également un problème si des missiles d'une valeur de plusieurs millions d'euros étaient constamment tirés sur des objets qui n'ont coûté que quelques dizaines de milliers d'euros.

Ainsi, les systèmes de défense aérienne pourraient certes aider contre les attaques de drones kamikazes. Mais selon Rogoway, la meilleure protection consiste à laisser la Russie dans l'ignorance des cibles militaires potentielles:

«Les drones russes ne peuvent attaquer que des cibles fixes, mais pas des cibles mobiles. Le plus important est donc de perturber le renseignement militaire de la Russie, de cacher les installations importantes, de maintenir l'équipement en mouvement et d'empêcher la Russie de repérer des cibles en temps réel.»

