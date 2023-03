Les Ukrainiens ont une nouvelle chanson pour se moquer de Poutine

Les fans de l'équipe nationale ukrainienne se sont moqués de l'armée de l'air russe lors du match contre l'Angleterre. Leurs «armes»? Des avions en papier et une chanson.

Des supporters ukrainiens ont lancé des dizaines d'avions en papier aux couleurs de leur drapeau lors du match contre l'Angleterre à Wembley ce week-end. Ils ont également chanté une chanson dans laquelle ils se moquaient de l'armée de l'air du président russe Vladimir Poutine.

C'est à la 24e minute de jeu que «l'attaque aérienne» avec des avions en papier a commencé. Des centaines de drapeaux ukrainiens ont aussi été brandis. Avant le coup d'envoi, les joueurs anglais se sont alignés aux côtés de leurs adversaires du jour face au drapeau ukrainien.

Image: AP

Demande de F-16

Les avions en papier avaient été distribués sous forme de dépliants avant le début du match. Au verso se trouvaient les paroles d'une chanson qui n'a pas tardé à retentir dans les gradins. On y lisait entre autres:

«Il y avait dix avions de combat russes dans les airs. L'armée de l'air ukrainienne en a abattu un. (...) Il y avait neuf avions de combat russes dans les airs. Et l'armée de l'air de l'Ukraine en a abattu un» Paroles de la chanson scandée par les supporters ukrainiens

Les Ukrainiens ont finalement chanté:

«Il n'y a plus pas d'avions de combat russes dans les airs»

La fin de la chanson attirait l'attention sur les besoins matériels de l'armée ukrainienne. Les supporters ont alors scandé: «L'Ukraine a besoin de F-16 pour les abattre». Tout cela en agitant des pancartes qui réclamaient la livraison de ces chasseurs F-16 par l'armée américaine.

Image: AP

La chanson faisait référence à Ten German Bombers chanté par des écoliers et des soldats au Royaume-Uni pendant la Seconde guerre mondiale. Elle a été adaptée par les fans de football anglais et scandé lors des matches contre l'Allemagne jusqu'à ce que l'UEFA le juge discriminatoire et l'interdise. L'Ukraine a repris le flambeau ce week-end.

