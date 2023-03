Que sait-on du nouveau «superdrone» de Poutine

Poutine veut introduire des drones «made in Russia» dans son armée. Le voici ☝️. Image: dr

Depuis environ vingt ans, les drones ont pris une place importante dans les conflits armés, l'Ukraine n'y échappe pas. La Russie va tester un nouvel aéronef.

Il est vrai que la nouvelle selon laquelle le dirigeant russe Vladimir Poutine a développé son propre drone pour son armée semble très menaçante. Jusqu'à présent, l'armée a principalement utilisé des modèles iraniens. Une agence de presse proche du Kremlin a publié des images d'un drone développé par la Russie. Cependant, il donne une impression peu... guerrière.

Vidéo: watson

«Je suis sûr que nous aurons bientôt toute une famille de drones», a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, dans une interview accordée à l'agence de presse d'Etat Tass. Cependant, le modèle présenté semble plus adapté pour le transport de marchandises que pour la guerre. Par exemple, il pourrait être utilisé pour le transport de fournitures. Il est également possible que le compartiment de bagages, visible sur les images, puisse servir au transport de blessés depuis la ligne de front.

Selon une agence de presse russe, l'appareil serait capable de voler jusqu'à 600 kilomètres et transporter 250 kg. Il pourrait également atteindre une vitesse de 200 km/h. Les experts son dubitatifs et considèrent, toutefois, l'utilisation possible de ce drone comme un signe de faiblesse. En effet, les hélicoptères sont généralement considérés comme l'outil le plus approprié pour les livraisons de ravitaillement, car ils n'ont pas besoin de piste d'atterrissage et peuvent être dirigés de manière précise.

L'aéronef en question doit effectuer ses premiers vols en avril. Il est équipé de systèmes radar, ainsi que de systèmes de surveillance optique, cartographique et autres. Des tests sont actuellement en cours, mais jusqu'à présent, uniquement dans une zone sécurisée. L'agence de presse écrit que des sauts en parachute seraient également possibles à partir du drone. (trad.jah)