Un «moment historique»: l'UE valide la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie

Le sommet européen de jeudi à Bruxelles doit être suivi d'un autre du G7 et d'un troisième de l'Otan, auxquels participera le président américain Joe Biden . La question de l'aide financière à Kiev devrait être au coeur des discussions de ces trois rencontres. (mbr/ats)

Le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs profité d'un sommet des «Brics» (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) organisé le même jour que celui de Bruxelles, pour dénoncer les «actions égoïstes» des pays occidentaux et appeler à un leadership des Brics pour «créer un système réellement multipolaire», un leitmotiv de la rhétorique du Kremlin.

«C'est un moment unique et historique dans les relations Ukraine-UE», s'est félicité très rapidement sur Twitter le président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant que, «l'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'UE».

Et pourtant, ce scénario était encore inimaginable récemment. Il s'est imposé aux Vingt-Sept avec la guerre menée par la Russie depuis près de quatre mois contre l'Ukraine. Il marque le début d'un processus long et complexe en vue d'une adhésion.

L'annonce de la validation de la candidature de Kiev, et de celle de la Moldavie, a été faite par le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a évoqué un «moment historique» sur Twitter .

C'est une étape hautement symbolique qui vient d'être franchie, près de quatre mois après l'invasion lancée par l'armée russe: l'Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles, a entériné jeudi la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie.

