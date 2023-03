De violentes attaques secouent l'Ukraine: «Un jour, notre chance va tourner»

Ces accusations et frappes de grande envergure suivent aussi une rencontre mercredi des 27 ministres de la Défense de l'UE à Stockholm, avec leur homologue ukrainien Oleksiï Reznikov, pour négocier un plan de livraisons d'obus et de munitions à Kiev, qui pourrait être porté à deux milliards d'euros. (jah/ats)

Igor Konaschenkow, porte-parole du ministère de la Défense, a confirmé le recours à des missiles hypersoniques et expliqué que des installations militaires importantes ont été détruites.

Le 2 mars, les autorités russes avaient affirmé qu'un groupe ukrainien avait pénétré sur le territoire russe et y avait tué deux civils. Le président Vladimir Poutine a parlé d'un «acte terroriste» . Plus tard, un groupe de nationalistes russes a revendiqué l'attaque. Kiev a nié toute implication.

L'artillerie russe a aussi bombardé Kherson (sud) tuant deux personnes sur un arrêt de transport et une troisième dans un magasin à côté, ont indiqué les autorités locales.

«L'ennemi a effectué une quinzaine d'attaques sur la ville et la région. Ils avaient dans le viseur des objectifs liés, à nouveau, à l'infrastructure critique.»

Le maire de Kharkiv, grande ville du nord-est près de la frontière russe, Igor Terekhov, a annoncé que toute la ville était privée d'électricité, d'eau et de chauffage. Le maire Ihor Terekhov, a rapporté que l'infrastructure énergétique en particulier, mais aussi un immeuble résidentiel, ont été touchées.

Dans la ville portuaire d'Odessa, la sirène a retenti à 1h55 du matin. Plusieurs roquettes ont touché des infrastructures énergétiques, a annoncé le chef de l'administration d'Etat, Maksym Marchenko, sur Facebook et Telegram. Des zones résidentielles ont également été touchées, mais aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

Selon le journal ukrainien, Suspilne divers missiles de croisière et apparemment aussi un missile hypersonique russe Kinjal ont volé sur Kiev.

Sur Prospekt Peremoguy, dans l'ouest de la capitale, trois voitures garées près d'un haut immeuble d'habitation ont été carbonisées, a constaté un correspondant de l'AFP, et plusieurs autres abîmées.

L'administration d'occupation russe a confirmé le lancement de ces générateurs diesel, mais a indiqué que cette mesure était liée à un «court-circuit» sur une autre ligne électrique, sans en préciser la cause.

Selon Energoatom, l'opérateur ukrainien, «des attaques de missiles» russes ont entraîné la déconnexion de la dernière ligne reliant encore la centrale au réseau, et des générateurs diesel de secours ont été enclenchés pour assurer une alimentation minimale des systèmes de sécurité.

«On joue avec le feu et si nous permettons à cette situation de se prolonger, un jour notre chance va tourner»

Ces frappes étaient moins nombreuses les dernières semaines. Mais jeudi, les autorités ukrainiennes ont indiqué que des missiles avaient visé à l'aube dix régions, dans l'est, le sud et l'ouest, ainsi que Kiev.

Depuis le mois d'octobre, après plusieurs revers militaires, la Russie bombarde régulièrement avec des missiles et des drones des installations énergétiques clés d'Ukraine, plongeant des millions de personnes dans le noir et le froid.

Selon l'armée ukrainienne, la défense antiaérienne a abattu 34 des 81 missiles lancés par Moscou , et quatre drones explosifs Shahed de fabrication iranienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé les «misérables tactiques» russes après des bombardements qui ont touché neuf régions du pays et sa capitale Kiev, et visé des infrastructures énergétiques.

Des frappes russes massives en Ukraine, les plus importantes depuis des semaines, ont fait au moins six morts jeudi. Elles ont aussi privé de courant une partie de la population, ainsi que la centrale nucléaire de Zaporijjia.

L'une des attaques russes les plus lourdes contre l'Ukraine depuis des mois a eu lieu jeudi. Tout le pays est touché. La Russie parle d'un acte de vengeance.

Vouhledar est un cimetière pour les Russes

Devant Vouhledar, les Ukrainiens ont détruit 137 chars russes en quelques semaines. Les assaillants, souvent inexpérimentés, ne cessent de foncer dans leurs embuscades.

Depuis fin janvier, l'armée russe se lance à l'assaut de Vouhledar, dans le sud-est de l'Ukraine, sans même s'en approcher. Les Ukrainiens ont transformé la petite ville située sur une colline en forteresse et contrôlent les environs avec leur artillerie. Le paysage est désormais jonché de cadavres de soldats et d'épaves de véhicules blindés, comme le montrent des images de drones. Mais l'offensive russe n'échoue pas seulement à cause de l'artillerie ukrainienne.