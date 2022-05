Nouveau héros ukrainien, ce chien (trop mignon😍) a été décoré par Zelensky

Ce n'est pas un secret, l'odorat d'un chien est bien meilleur que celui d'un être humain. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les chiens sont utilisés pour leur capacité à détecter les munitions plus rapidement.

Le décrivant comme un «petit, mais très célèbre sapeur», Zelensky a déclaré dans un communiqué après la cérémonie qu'enseigner aux enfants à éviter les mines terrestres «est désormais l'une des tâches les plus urgentes» .

Le petit chien, dont le nom signifie «cartouche» en ukrainien (en référence aux armes à feu), est également devenu un puissant symbole patriotique pour Kiev et compte déjà plusieurs fans sur les réseaux sociaux. Oeuvres d'art, dessins animés et même jouets tricotés ont été créés en son effigie.

Depuis le début de l'invasion russe, ce petit Jack Russell a conquis les cœurs, tant dans le pays qu'à l'étranger, pour son étonnante capacité à flairer les mines terrestres. Il en aurait découvert plus de 200.

Un Jack Russell renifleur de bombes s'est vu attribuer une médaille des mains du président Zelensky pour son travail sur le front en Ukraine. Patron aurait détecté plus de 200 mines terrestres posées par les Russes.

