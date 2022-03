La Russie peut-elle causer un accident nucléaire? Voici les risques

Tout danger est donc écarté? Pas du tout. Car il y a un deuxième risque, celui de surchauffe. Cette situation survient quand l'approvisionnement électrique de la centrale est coupé, par exemple suite à des combats. Les réacteurs ne peuvent alors plus refroidir, ce qui peut provoquer la fusion du coeur du réacteur et la fuite de radiations dans l'environnement. C'est par ailleurs ce qu'il s'était passé à Fukushima.

Avec ses six réacteurs, la centrale de Zaporijia est le plus gros site nucléaire d'Europe. Image: sda

Les forces armées de Moscou se sont emparées de la centrale nucléaire de Zaporijia, située dans le sud de l'Ukraine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le plus grand site nucléaire d'Europe a été touché par des tirs de chars russes, qui ont mis le feu à un laboratoire et un bâtiment de formation .

Pourquoi Macron a fait tout juste avec sa «lettre aux Français»

Emmanuel Macron s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle mercredi soir, dans une «lettre aux Français». Alors que l'escadron de candidats secondaires se chamaille à coups de punchlines maladroites, pourquoi la sobriété d'une missive est clairement à l'avantage du président? Tentative de réponse en 5 points.

Entre deux tutoiements de Vladimir au bout du fil et quelques déclarations fermes et solennelles dignes d'un chef de la guerre, Emmanuel Macron continue de vouloir distinguer le président du candidat. Comme on sépare le blanc du jaune. Clair, net. Et idéal pour celui qui refuse toujours de perdre la moindre goutte de sueur (et de crédibilité) dans un débat de premier tour. Une lettre, ça peut s'écrire à la cantine ou en slip kangourou la nuit. De jour, Macron, il a du boulot. Du vrai.