Avant la guerre, l'Ukraine était magnifique, la preuve en 10 images

La journée du 24 mars marquait le premier mois de guerre en Ukraine. Depuis, nombre de photos illustrent la destruction causée par l'invasion russe. Chez Watson, on a voulu se rappeler à quoi ressemblait le pays avant la guerre.

Depuis exactement un mois, la Russie attaque son pays voisin, l'Ukraine et les images qui nous parviennent de la guerre montrent l'incroyable pouvoir destructeur des armes russes. Il faudra certainement des années pour reconstruire le pays et ses villes qui ne ressembleront plus jamais à ce qu'elles étaient avant l'attaque.

Cathédrale Sainte-Sophie à Kiev

La cathédrale Sainte-Sophie, le monastère troglodyte de Lavra Petchersk et l'église du Rédempteur de Berestovoin (tous situés à Kiev) font partie des monuments les plus remarquables de la culture chrétienne européenne. Ils constituent l'un des sept sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Ukraine. Image: Shutterstock

L'Ukraine compte des centaines de musées et des milliers de sites culturels et tous sont menacés par l'invasion russe.

Statue de l'indépendance au centre de la ville Kharkiv

Statue de l'indépendance au centre de Kharkiv. Image: shutterstock

Ruines de la Forteresse de Tustan

Ruines de la Forteresse de Tustan, en Ukraine. Image: Shutterstock

Du 9e au 16e siècle, Tustan était une forteresse défensive ainsi qu'un poste de douane sur l'importante route du sel à travers les Basses-Carpates vers l'Europe occidentale.

Statue de l'indépendance Maidan Nezalezhnosti à Kiev

Statue de l'indépendance Maidan Nezalezhnosti à Kiev. image: shutterstock

Le monument, érigé en 2001, est destiné à commémorer le 10e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union soviétique.

Kiev

La capitale Kiev. Image: Shutterstock

Kiev est la capitale et la plus grande ville d'Ukraine. Elle est située sur le Dniepr et compte environ 3 millions d'habitants. En raison de son importance historique, la ville est souvent surnommée «la mère de toutes les villes russes».

Opéra et ballet à Odessa

La bâtiment abritant l'Opéra et le Ballet à Odessa. image: shutterstock

Odessa est une ville de plusieurs millions d'habitants située au bord de la mer Noire. Elle est considérée comme l'une des plus importantes villes portuaires du pays. Depuis l'annexion de la Crimée, Odessa est le quartier général des forces navales ukrainiennes. Jusqu'à présent, Odessa a été plus épargnée par la destruction que d'autres villes.

Centre historique de Lviv

La vieille ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. image: shutterstock

Lviv (en ukrainien Lwiw) est l'un des principaux centres de l'ouest de l'Ukraine. La vieille ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et a souvent servi de décor pour des films pendant l'Union soviétique.

Église de la Sainte-Croix à Drohobych (1613-1661)

L'intérieur de l'église est entièrement faite en bois Image: Shutterstock

L'église de la Sainte-Croix à Drohobych fait partie d'un patrimoine mondial transfrontalier de l'UNESCO qui comprend 16 églises en bois en Ukraine et en Pologne datant du 16e au 19e siècle. Elle est encore activement utilisée pour les services religieux et fait aujourd'hui partie de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine.

Statue de la Mère Patrie à Kiev

Statue de la Mère-Patrie. Image: Shutterstock

Érigée le 9 mai 1981 à l'époque de l'ère soviétique, elle fait partie du Musée de l'histoire de l'Ukraine dans la Seconde Guerre mondiale.

L'église Saint André à Kiev

L'église Saint André à Kiev. Image: shutterstock

L'église Saint André, est une église baroque située à Kiev, capitale de l'Ukraine. Elle est parfois appelée à tort cathédrale.

(yam) Traduit de l'Allemand par sia