Zelensky accuse la Russie de commettre un «génocide» en Ukraine

«Il est absolument inacceptable que des civils soient pris pour cibles et tués, et cela souligne l'importance de mettre fin à cette guerre»

«Et si cet accord est violé, nous devons avoir la possibilité de nous défendre», a-t-il prévenu. «Une fois que nous aurons discuté de tout cela, toutes les troupes doivent être retirées. Et après leur retrait, on peut s'asseoir avec les pays qui serviront de garants de la sécurité», a-t-il ajouté.

«Cela nous permettrait de commencer à discuter d'autres questions sur la fin de l'occupation, comment nous vivons après cela. Je ne peux même pas avoir une rencontre tant qu'ils bombardent. Donc d'abord le cessez-le-feu, ensuite on peut rencontrer le président russe. Tous les deux, nous allons discuter. Quand la fin de la guerre arrivera, et ensuite nous discuterons ensemble des garanties de sécurité, et du statut de neutralité.»

«Oui, c'est un génocide. L'élimination de toute la nation et des gens, nous sommes citoyens d'Ukraine. Nous avons plus de 100 nationalités. Il s'agit de la destruction et de l'extermination de toutes ces nationalités»

Comment la Chine tape sur les Etats-Unis pour couvrir la Russie et sa guerre

Pour Xi Jinping, il n'est désormais plus question de jouer les médiateurs, mais de trouver le meilleur positionnement pour ne pas écorner l'image de son pays. Sans pour autant lâcher Vladimir Poutine.

Venu à Bruxelles participer à des réunions de l'Alliance atlantique, du G7 et de l'Union européenne, et en se rendant ensuite en Pologne, le président américain Joe Biden n'a cessé d'affirmer le soutien que les États-Unis et les pays occidentaux entendent apporter à l'Ukraine. En revanche, à Pékin, le comportement à adopter à l'égard de la Russie est moins facile à définir. Depuis un mois, les dirigeants chinois ont soigneusement évité de mettre en cause l'entrée de l'armée russe en Ukraine. Mais ils ne peuvent que constater que rien ne semble se passer comme Moscou l'avait prévu.