Des soldats russes abattent des civils non armés et tout a été filmé

Mi-mars, des soldats russes ont abattu deux hommes dans un concessionnaire automobile de Kiev. Ils ont été abattus dans le dos et sans raison apparente. Les images filmées par les caméras de surveillance ne laissent place à aucun doute.

C'est un crime de guerre évident que les caméras de surveillance ont immortalisé le 16 mars dernier dans la périphérie de Kiev.

Deux hommes discutent brièvement avec les soldats russes à la porte de l'usine puis continuent leur chemin. Mais ils n'auront parcouru que quelques mètres avant que les soldats ne pointent leurs fusils et tirent sur les deux hommes par derrière. Touchés, ils s'effondrent et tombent.

Les enregistrements ont été transmis à la chaîne américaine CNN, qui a vérifié l'authenticité des images et s'est entretenue avec les proches des deux victimes. Les hommes tués seraient le propriétaire du concessionnaire automobile, dont les caméras ont immortalisé l'incident, et le gardien de l'entreprise, Leonid Pliats, âgé de 68 ans.

L'un des hommes était encore en vie

On ne sait pas pourquoi les soldats ont tiré sur ces deux personnes. Aucune trace de dispute ou de tension n'est visible sur les images. On y voit simplement les deux hommes continuent tranquillement leur chemin après avoir échangé quelques mots avec les soldats. Le garde, qui n'est pas mort sur le coup, s'est relevé non sans difficulté, s'est ensuite abrité dans sa guérite.

Selon CNN, c'est de là qu'il a appelé une unité de volontaires ukrainiens, qui est effectivement venue tenter de sauver le vieil homme. Cependant, impossible pour eux d'atteindre la victime, les soldats russes se trouvant encore sur place. Il se serait vidé de son sang avant même que les secours n'aient pu le sortir de son abri.

«Le monde entier doit être informé de leurs crimes»

Alors qu'il luttait pour sa vie et cherchait de l'aide, les soldats russes s'affairaient dans les locaux du concessionnaire automobile. Ils y ont volé des vélos et un scooter, ont bu du whisky et se sont installés dans un bureau. Ce n'est que là qu'ils ont apparemment remarqué qu'ils étaient filmés. L'un des soldats a alors brisé l'appareil de surveillance.

Interrogée par CNN, la fille de l'agent de sécurité du bâtiment a déclaré vouloir informer le monde entier des crimes perpétrés par l'armée russe en Ukraine.

«Mon père était un civil et une personne pacifique. Les auteurs doivent être jugés, j'espère par un tribunal international. Le monde entier doit être informé de leurs crimes»

Le parquet ukrainien a confirmé qu'il poursuivait en justice les deux soldats russes, parmi 10 000 cas présumés, pour crime de guerre.

