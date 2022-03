Facebook autorise les appels à la «mort des envahisseurs russes»

La déclaration de Meta intervient après la publication d'un article de l'agence Reuters , citant des courriels échangés par des modérateurs de contenus du géant des réseaux sociaux, et affirmant que la mise à jour du règlement s'appliquait à l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie et l'Ukraine.

Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, a annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement sur l'incitation à la violence et à la haine. Elle ne va plus supprimer des messages hostiles à l'armée et aux dirigeants russes.

Le débat entre Pécresse et Zemmour en dix punchlines

La candidate de droite et le polémiste, au coude-à-coude dans les sondages, se sont affrontés jeudi soir lors d'un duel sur TF1 et LCI vif et haché. Dix punchlines sur cinq sujets affrontés lors du clash.

Ce premier face-à-face télévisé pourrait être décisif pour les deux prétendants, à un mois du premier tour, afin de relancer une campagne paralysée par la guerre en Ukraine. Et ils ont en commun d'avoir baissé ces derniers jours dans les sondages: Valérie Pécresse est donnée entre 11 et 13%, Eric Zemmour entre 11% et 14%, soit bien derrière Marine Le Pen (17-18%) et très loin derrière Emmanuel Macron (environ 30%). (asi/ats)