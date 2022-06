Ile des Serpents: l'Ukraine a mené une attaque massive contre les Russes

La Russie subit apparemment de nouvelles pertes sur l'île des Serpents. Cette fois-ci, les Ukrainiens les ont bombardés avec de l'artillerie depuis le continent.

L'île des Serpents dans la mer Noire. image: keystone

L'armée ukrainienne a déclaré avoir attaqué une nouvelle fois l'île des Serpents (ou Zmiinyi) dans la mer Noire et «infligé des pertes importantes» aux occupants russes. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'armée dans un message vidéo sur Facebook:

«Une frappe concentrée a été infligée à l'île des Serpents, au cours de laquelle différentes forces et systèmes d'armes ont été utilisés» Un porte-parole ukrainien

Le Kremlin affirme que ses troupes ont repoussé cette «attaque folle». Le plan des Ukrainiens était de bombarder massivement l'île depuis les airs et avec de l'artillerie avant de débarquer et de la reconquérir, peut-on lire sur le canal Telegram du ministère russe de la Défense. Selon ce dernier, les Ukrainiens ont attaqué, lundi, avec 15 drones depuis les airs ainsi qu'avec des lance-roquettes et des obusiers depuis le continent.

L'Ukraine a coulé un navire russe au large de l'île

Cela pourrait signifier que l'Ukraine vise désormais l'île pour la première fois avec des armes d'artillerie occidentales. La distance la plus courte entre Zmiinyi et le continent ukrainien est d'environ 35 kilomètres. Lors des précédentes attaques sur l'île, les Ukrainiens ont utilisé soit des avions de combat, soit des drones, soit des missiles anti-navires. Le porte-parole de l'armée ukrainienne n'a pas souhaité s'exprimer sur le type d'armes utilisées afin de ne pas compromettre «l'action en cours.»

image: keystone

De nouvelles images satellites, prises mardi, confirment apparemment les récents combats sur l'île. On y voit une tour détruite et de la végétation brûlée dans la partie sud de l'île, ainsi que dans la partie nord, indique l'entreprise Maxar.

La semaine dernière encore, l'Ukraine a coulé le navire de ravitaillement russe «Vassili Bech», qui devait apporter des munitions, des armes et des soldats sur l'île des Serpents. La Russie s'est emparée de cet îlot stratégique fin février et assure depuis le blocus des ports ukrainiens. La dernière attaque d'envergure menée par l'Ukraine sur l'île remonte au début du mois de mai, mais elle n'a pas pu la reconquérir.

